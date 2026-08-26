DeMar DeRozan dans les comptes des Kings jusqu’en 2029

Libéré début juillet par les Kings, DeMar DeRozan n’en a pas complètement terminé avec Sacramento. Selon Michael Scotto, de HoopsHype, la franchise de Californie a en effet décidé d’utiliser la « stretch provision » sur les 10 millions de dollars encore garantis de sa dernière année de contrat.

« Les Kings vont étaler les 10 millions de dollars restant sur le contrat de DeMar DeRozan pour la saison 2026/27. Il restera donc dans les comptes de Sacramento à hauteur de 3,33 millions de dollars lors de chacune des trois prochaines saisons », a annoncé le journaliste.

Plutôt que d’absorber l’intégralité des 10 millions cette saison, Sacramento va donc répartir cette somme jusqu’en 2028/29. Un choix avant tout financier. « Il y a une composante financière dans ce métier », avait d’ailleurs reconnu le GM Scott Perry au moment de couper le vétéran.

« Cela permet aux Kings de repasser sous la luxury tax et ils ont maintenant assez de marge pour compléter leurs deux dernières places avec des contrats minimums sans la dépasser », précise l’expert du salary cap Yossi Gozlan.

Les 3,33 millions annuels devraient même être légèrement réduits par le mécanisme de « set-off ». DeMar DeRozan a signé à Denver pour un an et 3,9 millions de dollars, et une partie de ce nouveau salaire vient diminuer ce que Sacramento conserve dans ses comptes. Une projection réalisée avant sa signature estimait ainsi le « dead money » à environ 3,05 millions par saison avec un contrat minimum.

Les Kings avaient déjà économisé 15,7 millions en libérant DeMar DeRozan plutôt qu’en conservant son salaire de 25,7 millions. Mais le sextuple All-Star restera donc présent dans leurs comptes jusqu’à l’été 2029.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.