Rumeurs
Bennedict Mathurin entre les Pelicans et les Clippers ?
Les Mavericks résistent toujours aux offres pour Kyrie Irving
Cam Whitmore déjà sur le départ à Cleveland ?
Quelle prolongation pour Josh Hart à New York ?

DeMar DeRozan dans les comptes des Kings jusqu’en 2029

Publié le 26/08/2026 à 9:54 Twitter Facebook

NBA – Parti à Denver après avoir été libéré par Sacramento, DeMar DeRozan va pourtant continuer de peser sur les finances des Kings pendant trois saisons.

DeMar DeRozanLibéré début juillet par les Kings, DeMar DeRozan n’en a pas complètement terminé avec Sacramento. Selon Michael Scotto, de HoopsHype, la franchise de Californie a en effet décidé d’utiliser la « stretch provision » sur les 10 millions de dollars encore garantis de sa dernière année de contrat.

« Les Kings vont étaler les 10 millions de dollars restant sur le contrat de DeMar DeRozan pour la saison 2026/27. Il restera donc dans les comptes de Sacramento à hauteur de 3,33 millions de dollars lors de chacune des trois prochaines saisons », a annoncé le journaliste.

Plutôt que d’absorber l’intégralité des 10 millions cette saison, Sacramento va donc répartir cette somme jusqu’en 2028/29. Un choix avant tout financier. « Il y a une composante financière dans ce métier », avait d’ailleurs reconnu le GM Scott Perry au moment de couper le vétéran.

« Cela permet aux Kings de repasser sous la luxury tax et ils ont maintenant assez de marge pour compléter leurs deux dernières places avec des contrats minimums sans la dépasser », précise l’expert du salary cap Yossi Gozlan.

Les 3,33 millions annuels devraient même être légèrement réduits par le mécanisme de « set-off ». DeMar DeRozan a signé à Denver pour un an et 3,9 millions de dollars, et une partie de ce nouveau salaire vient diminuer ce que Sacramento conserve dans ses comptes. Une projection réalisée avant sa signature estimait ainsi le « dead money » à environ 3,05 millions par saison avec un contrat minimum.

Les Kings avaient déjà économisé 15,7 millions en libérant DeMar DeRozan plutôt qu’en conservant son salaire de 25,7 millions. Mais le sextuple All-Star restera donc présent dans leurs comptes jusqu’à l’été 2029.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6
2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2
2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7
2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1
2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7
2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1
2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5
2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3
2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0
2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2
2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1
2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6
2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9
2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5
2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0
2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2
2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes