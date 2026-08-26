Lonzo Ball regrette d’avoir laissé son père prendre autant de place dans sa carrière

Courant 2024, LaVar Ball expliquait ne pas se sentir responsable des problèmes physiques de ses fils, à commencer par ceux de Lonzo Ball. Deux ans plus tard, le meneur revient sur « l’épisode Big Baller Brand », la fameuse marque de chaussures créée par son père, mais à la qualité très douteuse.

« Ce n’était pas une vraie chaussure de basket. Elle n’était pas prête à l’emploi. J’ai essayé de jouer avec, mais elle se déchirait et lâchait presque à chaque quart-temps », s’est-il remémoré dans le podcast de Michael Porter Jr. « En fait, on avait des paires de rechange et on me les passait directement au-dessus du banc quand la précédente explosait. Mais je me disais que je ne pouvais pas jouer comme ça. Et dès que j’ai changé de chaussures, j’ai recommencé à très bien jouer. Mais je ne les aimais vraiment pas, j’en ai même parlé. Sauf qu’on finissait par s’engueuler et c’était comme si tu te retournais contre la famille si tu ne portais pas les chaussures… »

Fin 2024, Lonzo Ball émettait déjà des doutes sur la marque de LaVar Ball. Un père toujours très sûr de lui, parfois au point d’occuper une place considérable dans la carrière de son fils aîné.

« Je n’ai jamais eu de contrat avec Nike ou Adidas et je n’ai même jamais entendu la moindre offre. En réalité, je faisais juste ce qu’on me disait de faire », a ainsi regretté l’ancien joueur des Lakers, des Pelicans, des Bulls puis des Cavaliers. « Et j’imagine que ce serait ça, mon seul regret : ne pas avoir pris ma carrière en main plus tôt. La vérité, c’est que je me contentais de jouer au basket, de suivre mon père et de l’écouter. »

De la reconnaissance, malgré tout

Pour autant, Lonzo Ball ne veut pas totalement renier l’influence de son père. Ancien phénomène à UCLA, déjà couvert de distinctions individuelles au lycée puis en NCAA, il pense devoir une grande partie de sa réussite à LaVar.

« Je n’ai jamais eu de regrets par rapport à la manière d’être de mon père et je lui suis reconnaissant d’avoir été comme ça, car honnêtement, j’en suis arrivé là où je suis grâce à lui. Je n’ai que de l’amour pour lui », a assuré le grand frère de LaMelo et LiAngelo, qui aura amassé plus de 123 millions de dollars rien qu’en salaires NBA.

Lonzo Ball estime également que son père a joué un rôle majeur dans son arrivée aux Lakers, qui l’avaient sélectionné avec le 2e choix de la Draft 2017. À l’époque, LaVar Ball avait multiplié les déclarations pour faire de Los Angeles la destination évidente de son fils.

« Je crois qu’il a eu une influence énorme là-dessus », a admis le meneur, toujours en quête d’un contrat pour la saison prochaine après plusieurs années marquées par les blessures. « Pour être honnête, je pense même qu’il a presque fait en sorte qu’ils soient obligés de me drafter. C’est ce que j’ai vraiment ressenti à un moment donné. »

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34:14 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30:17 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NO 63 32:09 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NO 55 31:46 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 34:38 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22:12 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6 2025-26 CLE 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.3 1.3 1.5 0.3 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.