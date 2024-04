LaVar Ball ne se sent absolument pas responsable des blessures de ses fils

Alors qu’on ne sait toujours pas si Lonzo Ball pourra refouler un terrain NBA à la suite de sa greffe de cartilage, une opération de la dernière chance, et que LaMelo Ball enchaîne lui les passages à l’infirmerie à cause d’entorses à répétition, certains assurent qu’il y a forcément un lien entre les problèmes physiques de deux frères et l’entraînement intensif imposé par leur père LaVar depuis leur plus jeune âge.

« Les gens adorent inverser le récit » assure le patriarche dans une interview à CBS Sports. « Ils disent : ‘Oh, LaVar, tu as trop forcé sur les gamins, c’est pour ça qu’ils sont blessés’. Non, la raison pour laquelle ils sont blessés, c’est parce qu’ils se sont éloignés de moi. Ils ont commencé à faire ces workouts en marchant. Parce que si vous les faites monter les collines en courant, on leur permet de garder leur puissance et leur force. Mais bon, ils ont commencé à faire des trucs avec des bandes élastiques et de la musculation légère, et ils se brisent. »

La faute des franchises et de Puma

La NBA et les frères Ball ont depuis longtemps appris à ne pas commenter les provocations du père, les Bulls et les Hornets refusant notamment de répondre à ces déclarations. Tout comme Lonzo et LaMelo.

« Il faut travailler la condition physique des jambes » répète toutefois LaVar Ball. « C’est pour ça que j’emmenais toujours mes enfants sur les collines et que je les faisais faire des courses en côte intenses. Parce que ça permet ensuite de courir comme un cabri sur le terrain, et que ça permet d’éviter les blessures. »

Mais alors que de plus en plus de professionnels mettent en avant les risques d’un travail physique trop intense et mal encadré sur les jeunes sportifs, LaVar Ball rejette toute responsabilité de sa part quant aux soucis de Lonzo.

Quant aux entorses de LaMelo, elles sont selon lui liées… à Puma.

« Beaucoup de problèmes sont liés aux chaussures pourries que Melo porte », conclut même le patriarche. « Ces chaussures ne sont pas faites pour lui. C’est pour ça qu’il se tord la cheville à chaque fois ».