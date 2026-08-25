Le mentor de Dirk Nowitzki dans les coulisses du mini-camp des Lakers

Parmi les images du mini-camp organisé par Luka Doncic en Slovénie, un visage connu des fans des Mavericks n’est pas passé inaperçu. Car dans les tribunes de Ljubljana, Holger Geschwindner observait les Lakers au travail.

De quoi imaginer que le célèbre mentor de Dirk Nowitzki était venu distiller quelques conseils aux Californiens ? Pas vraiment. Marc Stein a expliqué que « Holger travaille étroitement avec Luka sur ses initiatives basket pour les jeunes, Total Hoops Approach ».

Il n’est donc pas question, à ce stade, d’une arrivée dans le staff de JJ Redick. Cette présence s’explique plutôt par le travail de Geschwindner avec la Luka Doncic Foundation. Son « Total Hoops Approach », né d’une étude du basket des jeunes aux États-Unis et dans les Balkans, veut notamment remettre le plaisir et la créativité au cœur de l’apprentissage. « Le basket a été la joie de ma vie depuis le premier jour », explique d’ailleurs Luka Doncic.

Un « gourou » aux méthodes atypiques

Reste que voir Holger Geschwindner autour d’un entraînement NBA n’a rien d’anodin. L’ancien international allemand accompagne Dirk Nowitzki depuis son adolescence et a largement participé à la construction de son tir si particulier. Ses méthodes, nourries de mathématiques et de physique, ont longtemps fasciné la NBA.

À Dallas, son expertise ne profitait d’ailleurs pas uniquement à Dirk Nowitzki. Lorsque Rajon Rondo avait travaillé avec lui en 2015, Rick Carlisle assurait : « Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un dans le monde que je recommanderais plus que lui au niveau du tir. »

Rudy Gobert avait lui aussi fait appel à lui, tandis que Jamahl Mosley se souvenait encore récemment de la routine presque silencieuse du duo : « Holger pointait quelque chose, Dirk se déplaçait, ils suivaient différentes cadences. »

Holger Geschwindner n’était donc pas en Slovénie comme coach du shoot des Lakers. Mais celui qui a façonné le jeu de Dirk Nowitzki participe désormais, avec Luka Doncic, à la transmission du basket aux générations suivantes.