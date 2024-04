La routine de travail de Dirk Nowitzki a marqué Jamahl Mosley

« Avec Dirk, il y a tellement d’histoires à raconter. » Assistant coach aux Mavs entre 2014 et 2020, Jamahl Mosley a été l’un des témoins de la dernière partie de carrière de la légende du club, Dirk Nowitzki, retraité depuis 2019. Et le néo-Hall of Famer a beaucoup marqué l’actuel coach du Magic.

« Au fil des années, on est devenus de bons amis. J’ai coaché plus tôt contre lui à Denver et à Cleveland (comme assistant), et par la suite, nous étions dans le même gymnase. Ce qui ressortait le plus, c’était son éthique de travail constante. Il avait le sentiment de ne jamais en faire assez. Il était toujours le premier à la salle et restait tard, travaillant son jeu jusqu’à ce qu’il rentre un certain nombre de tirs », décrit le technicien floridien.

Ce dernier l’a ainsi vu à l’œuvre avec son coach personnel et mentor, Holger Geschwindner. « Je m’asseyais et je regardais Dirk et le légendaire Holger Geschwindner faire leur routine sans dire un mot. Holger pointait du doigt quelque chose, Dirk se déplaçait, ils suivaient différentes cadences. C’était magnifique à regarder ».

Bien que considérées comme peu orthodoxes, ses méthodes ont largement contribué à l’exceptionnelle carrière du MVP 2007 et ont été louées par quantité de protagonistes de la ligue.

« Holger est un homme brillant quand il s’agit du shoot. Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un dans le monde que je recommanderais plus que lui au niveau du tir », lâchait par exemple Rick Carlisle en 2015, alors que Rajon Rondo, lors de sa courte pige à Dallas, commençait à être conseillé par le gourou de Dirk Nowitzki.

Au-delà de l’éthique de travail, le coach du Magic n’a pas non plus oublié les qualités humaines du géant allemand. « Je n’ai jamais vu Dirk refuser un autographe ou une photo avec quelqu’un. L’humilité qu’il possède comme individu, et ce qu’il donne en retour, il y a tant à dire sur le joueur et l’homme », juge Jamahl Mosley qui a sans doute apprécié la modestie dont a fait preuve Dirk Nowitzki dans le cadre de son intronisation au Hall of Fame.