A’ja Wilson s’inquiète de voir une franchise NBA à Las Vegas

L’expansion de la NBA est en marche et tous les regards ou presque sont tournés vers Las Vegas. Une nouvelle franchise devait se créer là-bas, avec des candidatures qui se multiplient. Dernier exemple en date : Josh Kushner et Bob Iger, les nouveaux propriétaires des Lakers, étaient lancés dans cette direction avant, finalement, de foncer sur Los Angeles.

La concurrence pour posséder la franchise NBA de « Sin City » est une bonne nouvelle pour la ligue, qui peut faire ainsi monter les enchères. En revanche, A’ja Wilson est plus mesurée. Elle est bien placée pour avoir un avis, elle qui joue pour les Las Vegas Aces en WNBA.

« Je n’ai pas besoin qu’ils viennent nous voler la vedette », en rigole-t-elle pour le Review-Journal. « Car on brille ici et on a mis beaucoup de lumière sur cette ville. »

Les Aces ont remporté trois des quatre derniers titres WNBA (2022, 2023, 2025) et avec son énorme palmarès individuel (double MVP des Finals, quadruple de la saison régulière et triple meilleure défenseuse), sans oublier son historique contrat, A’ja Wilson s’est imposée comme la superstar de la ligue féminine et le visage du basket à Las Vegas. Avec une équipe NBA en ville en 2028/29, tout devrait changer…

« Peu importe ce que la NBA fera, j’espère qu’ils feront bien les choses. C’est clair que cette équipe sera notre frère, donc on la soutiendra. Mais qu’elle ne vienne pas nous voler la vedette qu’on a réussie à construire », prévient-elle.