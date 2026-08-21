Le Sun de Leila Lacan n’a tenu qu’une mi-temps face aux Aces

Après deux défaites concédées face aux Lynx et au Dream, Las Vegas avait l’occasion de se relancer en recevant le Sun. Connecticut tient tête aux Aces sur les premières minutes avant qu’A’ja Wilson ne lance un 14-3 en faveur des championnes en titre (21-11). Le Sun revient grâce à Charlisse Leger-Walker. Elle réussit un tir primé et capte un rebond pour envoyer Nell Angloma (4 points, 2 rebonds) finir en contre-attaque.

Malgré les 11 points de Jackie Young, Connecticut ne compte qu’une longueur de retard après dix minutes. Les joueuses de Rachid Meziane prennent l’avantage dès le début de la période suivante (26-25). Olivia Nelson-Ododa porte l’attaque du Sun et les deux formations s’échangent les paniers. Alors que Las Vegas tente de creuser l’écart grâce à un 2+1 de Stephanie Talbot, Leila Lacan (11 points, 3 passes) répond. La Française feinte NaLyssa Smith et artille à 3-points. Elle s’élève ensuite face à Stephanie Talbot. Malgré ses efforts, le Sun est toujours mené au score à la mi-temps (48-47).

Une deuxième mi-temps à sens unique

Le Sun continue de s’accrocher en sortant des vestiaires. Leila Lacan réalise deux interceptions et le Sun reprend l’avantage. Cependant, Jackie Young répond avec deux paniers primés. Dès lors, les Aces accélèrent et le Sun n’arrive pas à suivre. Jackie Young plante un troisième tir à 3-points et, avec A’ja Wilson, elle creuse l’écart. La MVP en titre sanctionne d’abord à mi-distance avant de réussir deux paniers dans la raquette, dont un 2+1 (66-52).

Kennedy Burke tente de mettre fin à l’incendie avec un panier à 3-points, mais cela ne suffit pas. Déjà active en première mi-temps, Cheyenne Parker-Tyus (18 points, 9 rebonds) continue sur sa lancée dans ce troisième acte. Elle capte un rebond offensif et remet la balle dans le cercle avant de décocher une flèche à longue distance.

Le Sun accuse douze points de retard pour ouvrir la dernière période et les Aces ne lèvent pas le pied. Mai Yamamoto creuse l’écart avec cinq points et Jewell Loyd en ajoute cinq de plus dans un 10-0 qui donne 22 points d’avance aux championnes en titre (87-65). Las Vegas déroule jusqu’à la fin de la rencontre et s’offre un large succès 101 à 78. Cette victoire et la défaite du Fever face aux Wings permettent aux Aces de remonter à la troisième place.