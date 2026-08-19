Angel Reese et le Dream maîtrisent les Aces d’A’ja Wilson

Comme plus tôt dans la soirée, le Fever est venu à bout du Tempo, le Dream se retrouvait dans l’obligation de s’imposer à Las Vegas pour ne pas accumuler trop de retard dans la course à la quatrième place. A’ja Wilson (27 points, 14 rebonds) se montre défensivement dès les premières minutes, avec trois contres, dont deux sur Angel Reese (21 points, 10 rebonds). Si l’intérieure du Dream est muselée par la MVP en titre, Atlanta a d’autres solutions. Les Géorgiennes frappent les premières grâce à Allisha Gray et Jordin Canada (8-2).

Angel Reese profite du passage d’A’ja Wilson sur le banc pour marquer ses premiers points. Lorsque la star des Aces revient sur le terrain, elle porte l’attaque de son équipe. Après avoir inscrit ses premiers points sur un «floater», elle convertit un 2+1 et joue un «pick-and-pop» avec Mai Yamamoto pour se retrouver seule à 3-points et sanctionner afin offrir l’avantage aux locales (20-17).

Les deux formations s’échangent les coups jusqu’au milieu du deuxième quart-temps. Les joueuses de Karl Smesko passent un 15-2 marqué par l’activité d’Angel Reese. L’ancienne joueuse du Sky plante d’abord à 3-points avant de trouver Jordin Canada derrière l’arc et d’intercepter une passe de Jackie Young (43-31).

Atlanta ne tremble pas en deuxième mi-temps

En sortant des vestiaires, les Aces resserrent leur défense et ont l’occasion de revenir au score, mais elles ne sont pas en réussite. Encore une fois, Angel Reese se montre à la finition et à la distribution tandis qu’Allisha Gray plante à 3-points et profite d’une faute de Jackie Young pour obtenir trois lancers francs (66-51). La meneuse de Las Vegas répond avec deux paniers primés et les Aces reviennent à dix points avant d’entrer dans le dernier acte (73-63).

Malgré les assauts d’A’ja Wilson, Atlanta ne tremble pas et arrive à conserver ses dix points d’avance. À 90 secondes du terme, Angel Reese chipe le ballon des mains d’A’ja Wilson et permet à Jordin Canada de finir en contre-attaque. L’arrière sert ensuite Rhyne Howard qui attaque le cercle et marque un panier avec la faute de NaLyssa Smith. Cette dernière action scelle le sort de la rencontre et le Dream s’impose 97 à 82.

Ce succès permet au Fever de chiper la troisième place de Las Vegas tandis qu’Atlanta (22-13), actuellement cinquième, ne compte que deux victoires de moins que les Aces (24-13), classées quatrièmes.

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