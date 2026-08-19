Caitlin Clark et Kelsey Mitchell entrent dans l’histoire, Indiana enchaîne

Le Fever continue sa remontée. En déplacement à Toronto, Indiana a signé une cinquième victoire de suite en s’imposant 101-95 face au Tempo, avec une nouvelle démonstration de son duo Kelsey Mitchell – Caitlin Clark.

La première a donné le ton avec 16 points dès le premier quart-temps, pour terminer avec 29 points à 11/16 au tir, dont 4/6 à 3-points. Caitlin Clark a pris le relais pour ajouter 24 points, et les deux arrières sont ainsi entrées ensemble dans l’histoire de la WNBA.

Pour la 16e fois de la saison, Caitlin Clark et Kelsey Mitchell ont en effet inscrit au moins 20 points chacune lors du même match. C’est un nouveau record WNBA, devant les 15 rencontres de ce type réalisées par Diana Taurasi et Cappie Pondexter avec le Mercury en 2008.

Kelsey Mitchell sur les traces d’A’ja Wilson

Pour Kelsey Mitchell, il s’agit même d’un deuxième record puisqu’elle vient d’enchaîner un 20e match consécutif à au moins 20 points ! Elle égale ainsi A’ja Wilson pour la plus longue série de l’histoire de la WNBA. Deuxième meilleure marqueuse de la ligue avec 24,2 points de moyenne, derrière les 26,1 points de la star des Aces, l’arrière d’Indiana n’a pourtant eu besoin que de trois quart-temps pour prolonger sa série.

Après avoir inscrit huit points en moins d’une minute à la fin du troisième acte, Kelsey Mitchell est en effet rentrée aux vestiaires et n’est plus revenue sur le parquet.

Pas de blessure a priori, mais un coup de chaud dans une Scotiabank Arena où les conditions étaient visiblement difficiles.

Indiana n’a jamais été mené

Avant de quitter ses partenaires, Kelsey Mitchell avait largement contribué à installer Indiana aux commandes. Le Fever n’a ainsi jamais été mené de toute la rencontre. Aliyah Boston a ajouté 16 points, tandis que Sophie Cunningham a apporté 13 unités en réussissant ses trois tentatives derrière l’arc.

Toronto a pourtant tenté de profiter de l’absence de Kelsey Mitchell dans le quatrième quart-temps. Marina Mabrey, meilleure marqueuse du Tempo avec 22 points, a notamment planté deux tirs à 3-points consécutifs pour ramener son équipe à 97-93 dans les dernières minutes.

Mais Indiana a résisté pour décrocher son dixième succès sur ses douze dernières sorties. Depuis le 9 juillet, le Fever affiche même un bilan de 12 victoires pour seulement 3 défaites. Sur cette période, seuls Minnesota (13-1) et Golden State (9-2) font mieux en WNBA.

Encore plus de 100 points

Cette nouvelle victoire confirme surtout l’impressionnante puissance offensive du Fever. Indiana vient de franchir pour la 16e fois de la saison la barre des 100 points. Là encore, il s’agit d’un record WNBA, et de très loin puisque les Lynx cette saison et les Aces en 2023 s’étaient arrêtées à 11 rencontres à 100 points ou plus.

À l’opposé, la situation devient de plus en plus inquiétante pour Toronto. Malgré les 15 points et 16 rebonds en sortie de banc d’Aneesah Morrow, les 15 points de Brittney Sykes pour son retour après plus de deux mois d’absence, et les 13 points de Temi Fagbenle, le Tempo vient de subir une 11e défaite consécutive.

Toronto égale ainsi la plus longue série de revers de la saison, déjà réalisée à deux reprises par Seattle.

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