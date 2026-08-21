Darius Garland veut s’inspirer du Kyrie Irving de 2016

Six mois après avoir quitté Cleveland pour rejoindre les Clippers, Darius Garland a désormais eu le temps de digérer son transfert. Mais pour le meneur All-Star, la véritable aventure californienne va surtout commencer cette saison.

« C’est vraiment comme un nouveau départ », explique-t-il à HoopsHype. « J’arrive dans une ville plus grande, sur un marché plus important. Il y a beaucoup de pression sur tes épaules lorsque tu dois vraiment diriger une équipe à Los Angeles. C’est un grand défi et une grande responsabilité. »

Arrivé en cours de saison en échange de James Harden après plus de sept années passées à Cleveland, Darius Garland n’avait évidemment pas pu bénéficier d’un camp d’entraînement complet avec ses nouveaux coéquipiers. Ce sera différent cette fois, et surtout Tyronn Lue a désormais eu plusieurs mois pour réfléchir à la manière de l’utiliser.

Dans les traces de Kyrie Irving ?

Et le meneur des Clippers a lui-même soufflé une idée à son entraîneur. « Je lui ai dit que je voulais jouer un peu comme Kyrie [Irving], et comme il jouait en 2016 pendant ce parcours jusqu’en Finals », raconte-t-il. « J’ai vu que sa vision pouvait fonctionner. Maintenant, essayer d’intégrer ça à mon jeu pourrait être vraiment intéressant. »

La référence n’est évidemment pas anodine. Tyronn Lue était l’entraîneur des Cavaliers lorsque Kyrie Irving et LeBron James avaient renversé les Warriors en Finals 2016 pour offrir à Cleveland le premier titre de son histoire.

« Nous avons beaucoup parlé de l’attaque pour cette saison », poursuit Darius Garland. « J’ai vraiment hâte de retourner à Los Angeles, de retrouver l’équipe et les gars. »

Avant cela, le meneur a surtout profité de l’été pour retrouver enfin l’intégralité de ses moyens physiques. Car son problème à un orteil était beaucoup plus sérieux qu’il ne l’avait initialement imaginé. Tout avait commencé par ce qui ressemblait à une simple contusion osseuse, provoquée par des chocs répétés de son orteil contre l’avant de sa chaussure.

Difficile de jouer sur neuf orteils…

« Je pensais que ce n’était qu’un orteil et que je pouvais jouer avec », explique-t-il. « Mais ça n’a fait qu’empirer. J’avais des ligaments déchirés et il a fallu reconstruire tout ça. Maintenant, tout va bien. »

Darius Garland reconnaît avoir été particulièrement frustré par cette blessure, survenue après une saison durant laquelle il avait retrouvé son meilleur niveau. « Nous aurions pu faire un beau parcours si je ne m’étais pas blessé. C’était frustrant. C’est assez difficile de jouer sur neuf orteils pendant environ six mois… »

Le plus compliqué n’était d’ailleurs pas uniquement la douleur. Courir, défendre ou effectuer des déplacements latéraux était devenu un véritable défi au quotidien.

« On utilise nos orteils 24 heures sur 24. Mentalement, c’était compliqué. Mais je suis payé pour faire ça. Je voulais simplement mettre mon casque de chantier, aller travailler et faire du mieux possible. »