Darius Garland encore blessé au pied…

Non content de s'être inclinés sur un « buzzer beater » d'Andrew Wiggins à Miami, les Cavaliers ont également perdu Darius Garland en cours de route, lors de leur déplacement en Floride.

L'inquiétude est même de mise dans l'Ohio, car le meneur All-Star est a priori touché à un orteil de son pied gauche. Embêtant, quand on sait qu'il avait été opéré durant l'intersaison de son gros orteil gauche, lui occasionnant quasiment cinq mois d'absence, après avoir déjà été handicapé lors des derniers playoffs.

« Je n’ai pas encore eu du nouveau » a lancé Kenny Atkinson après le match. « Il a chuté et a essayé de revenir. On aura bientôt des nouvelles plus précises. On en a discuté, on en a parlé avec le staff médical, et Darius voulait retenter le coup. Il est revenu sur le terrain, mais il n’a tout simplement pas pu continuer. »

Pour l'heure, pas plus de précisions sur la blessure de Darius Garland, qui était revenu à la compétition il y a tout juste une semaine (13 points, 5 passes, 3 rebonds et 1 interception de moyenne en trois matchs). Pour le plus grand plaisir de l'attaque de Cleveland…

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 3 24:20 33.3 36.8 100.0 1.0 2.0 3.0 5.0 2.0 1.0 1.7 0.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.