Déjà un effet Darius Garland sur l’attaque des Cavs

« Le premier (tir à 3-points) que j'ai manqué, c'était déjà bruyant alors que je l'ai manqué », en rigole Darius Garland pour témoigner de l'attente, au sein de la Rocket Arena, générée par son retour à la compétition, la nuit passée à l'occasion de la venue des Sixers.

Quelques secondes après son raté initial, le meneur allait convertir dans le corner à 3-points, pour ce qui sera l'un de ses rares tirs marqués de la soirée. En 26 minutes, il n'a signé que 8 points (3/11 aux tirs dont 2/7 de loin), 4 passes (3 ballons perdus) et 2 rebonds.

Mais après avoir été à l'infirmerie pendant des semaines, du fait de son opération au niveau de l'orteil, il savoure. « Voir le ballon passer à travers le cercle, faire des passes à 45 (Donovan Mitchell), Ev (Evan Mobley) et JA (Jarrett Allen), c’est sûr », lâche Darius Garland à propos de ce qui lui avait manqué pendant sa convalescence. « C’était génial de retrouver les coéquipiers. Être avec eux me rend heureux. »

La réciproque est vraie aussi. Meilleure équipe en saison régulière à l'Est l'an dernier, Cleveland signe un début de saison timoré, notamment du fait d'une attaque qui ne tourne pas à plein régime comme auparavant. Ils abordaient ce match face aux Sixers avec un « offensive rating » de 111.3 points sur 100 possessions, le cinquième plus faible de la ligue, alors qu’ils avaient mené la NBA la saison dernière avec 121 unités sur 100 possessions.

Meilleure sortie offensive de ce début de saison

L’entraîneur Kenny Atkinson a qualifié l’attaque de son équipe de « laborieuse » en l’absence de Darius Garland, car les joueurs devaient assumer des rôles auxquels ils n’étaient pas habitués. Donovan Mitchell évoluait à la mène, tandis qu'Evan Mobley était contraint de créer davantage de jeu par lui-même. Le coach préférant ne pas titulariser Lonzo Ball, pourtant premier créateur de l'équipe (5 passes par match).

Le retour de Darius Garland change tout. À l'instar de son premier shoot converti, après une circulation de balle magnifique, l'attaque des Cavs a retrouvé de la fluidité sur ce match. Évidemment tirée vers le haut par les 46 points de Donovan Mitchell, l'attaque de Cleveland s'est offert un record aux points (132) et à la passe (33) cette saison.

« Tu as un gars capable d’initier le jeu, d’obtenir des tirs faciles et de rendre le travail de tout le monde plus simple. Quand tu as un All-Star, tu dois faire attention à l’endroit où il se trouve. Savoir qu’un joueur comme lui est sur le terrain, capable de créer, ça met tout le monde en confiance », décrit Donovan Mitchell dont la formation a signé 41 points dès le premier quart-temps du match.

« Ces sept premières minutes, c’était du vrai basket des Cavs. Il sait quels systèmes il veut exécuter. Ce n’était pas parfait, mais si notre attaque a retrouvé de l’élan, c’est en grande partie parce que Darius nous a remis dans notre zone de confort. Chacun a pu revenir davantage à son rôle naturel », souligne un Kenny Atkinson ravi.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 ☆ CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 ☆ CLE 75 31 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.