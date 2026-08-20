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Jae Crowder arrive à l’Asvel !

Publié le 20/08/2026 à 15:09 Twitter Facebook

Betclic Elite – Solide joueur pendant plusieurs années en NBA, l’ailier rejoint le club présidé par Tony Parker.

Après Patty Mills, l’Asvel signe un nouveau joueur NBA au palmarès très, très solide. Après les départs de Sylvain Francisco et Armoni Brooks, le club présidé et coaché par Tony Parker rebondit tout doucement avec des signatures prestigieuses. L’Asvel vient en effet d’annoncer l’arrivée de Jae Crowder.

Ce n’est pas rien puisque l’ailier a 812 matches de saison régulière dans les jambes et 115 de playoffs entre 2012 et 2025. Certes pas toujours titulaire, il a été un solide joueur de complément pendant plusieurs années, notamment à Boston ou encore à Miami et Phoenix. En 2020 et 2021, avec le Heat puis les Suns, il a même été finaliste NBA.

En France, Jae Crowder portera le numéro 99 et suivra les traces de son père. Car Corey Crowder a passé plusieurs années à Chalon, au début des années 2000, en croisant notamment Udonis Haslem, à Pau et aussi à l’Asvel, en 1997/98. Le paternel de l’ancien des Celtics était un arrière-ailier très costaud (1m96, 97 kg), peu spectaculaire mais toujours prêt à faire le sale boulot et à défendre sur le meilleur marqueur adverse.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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