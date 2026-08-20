Télévision : Serbie – France en direct à 20h00 sur la chaîne L’Équipe

France – Serbie : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le retour de Victor Wembanyama avec les Bleus ?

L’équipe de France débute sa préparation pour la prochaine fenêtre de qualification ce jeudi à Belgrade avec un premier test de prestige face à la Serbie de Nikola Jokic. Une rencontre qui marquera surtout le grand retour de Victor Wembanyama sous le maillot tricolore, deux ans après les Jeux olympiques de Paris.

Deux ans plus tard, son statut a évidemment changé. Devenu l’une des principales stars de NBA et désormais capitaine de l’équipe de France, le pivot des Spurs doit incarner le nouveau cycle des Bleus, toujours entouré de cadres comme Rudy Gobert et Evan Fournier.

Wembanyama face à Jokic

Pour ce premier galop d’essai comme capitaine, Victor Wembanyama retrouve Nikola Jokic, qu’il croise déjà quatre fois par en NBA.

Pour le staff français, cette double confrontation doit surtout permettre de commencer à construire les automatismes d’un groupe qui se tourne désormais vers la Coupe du monde 2027. L’échéance est encore lointaine, mais les choses sérieuses vont commencer très rapidement puisque les Bleus entameront les qualifications pour le Mondial dès la semaine prochaine.

La France accueillera ainsi la Slovénie le jeudi 27 août, avant de se déplacer en Suède le dimanche 30 août.

Télévision

Heure : 20h00

Diffusion TV : la chaîne L’Équipe