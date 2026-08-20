Les intérieures de Washington donnent le ton face au Tempo

Le Toronto Tempo n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, ce qui n’est pas le cas des Mystics qui ont toujours le top 4 et l’avantage du terrain en playoffs dans le viseur. Comme souvent, c’est le duo d’intérieures de Washington qui s’illustre en premier. Shakira Austin inscrit ses premiers points sur un 2+1 et Kiki Iriafen (21 points, 13 rebonds) débute la partie avec sept points, dont un panier avec la faute (13-6).

Toronto rattrape ce début de match compliqué à la fin du premier quart-temps. Les joueuses de Sandy Brondello passent un 9-1 pour brièvement prendre les commandes (21-20). Les Mystics répondent grâce à Kiki Iriafen et Lauren Betts pour virer en tête après dix minutes de jeu (25-24). Les locales accélèrent dans la période suivante. Georgia Amoore plante son troisième panier primé de la rencontre. La meneuse trouve ensuite Michaela Onyenwere derrière l’arc tandis que Kiki Iriafen ajoute deux points dans la raquette (35-24).

Au début de la deuxième mi-temps, Kiki Rice s’emploie pour remettre le Tempo dans le match, sans succès. Michaela Onyenwere se retrouve à deux reprises seule à 3-points et creuse l’écart (60-42). Toronto essaie de suivre le rythme avec des tirs primés de Temi Fagbenle et de Kiki Rice, mais Betnijah Laney-Hamilton convertit un 2+1 et Alicia Florez s’offre trois lancers francs (69-56).

Toronto n’inquiète pas Washington dans le dernier acte. Michaela Onyenwere est, encore une fois, oubliée à 3-points et plante son quatrième tir primé de la rencontre. Sur la possession suivante, elle sert Lauren Betts qui prend le meilleur sur Temi Fagbenle et réussit à son tour un «and one» (83-65).

Washington s’impose tranquillement 93 à 82. Au classement, les Mystics (21-14) profitent du récent faux pas des Aces (24-13) face au Dream pour se rapprocher de la quatrième place. Pour continuer d’espérer accrocher le top 4, Washington devra créer la surprise ce vendredi en s’imposant face aux Lynx qui viennent de dominer les Valkyries.