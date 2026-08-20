Les Valkyries de Gabby Williams se heurtent au mur des Lynx

Duel au sommet au Chase Center de San Francisco entre les Valkyries, deuxièmes, et les Lynx qui occupent la première place du classement. Golden State manque d’adresse sur ce début de rencontre. Si la défense des Californiennes limite la casse, ce sont les Lynx qui dominent les débats (16-9). L’entrée des remplaçantes n’inverse pas la tendance. Janelle Salaün (15 points, 6 rebonds) n’est pas en réussite et Minnesota vire en tête après dix minutes de jeu (21-13).

Les Lynx creusent l’écart grâce à Napheesa Collier qui réussit deux lancers francs. Elle est suivie par Courtney Williams qui artille à 3-points et enchaîne à mi-distance (28-13). Veronica Burton essaie de relancer les Valkyries. Si la meneuse réussit un «stepback» et réalise une interception, ses coéquipières multiplient les tentatives infructueuses (30-18). Preuve de ce manque d’efficacité de Golden State, les deux tentatives lointaines manquées par Gabby Williams (10 points, 4/15 au tir). La Française arrive à capter un rebond offensif après une brique de Cecilia Zandalasini. Alors qu’elle est seule sous le cercle, l’ailière tricolore se manque.

Si Tiffany Hayes réussit quelques paniers avant la mi-temps, ce n’est pas suffisant pour inquiéter les Lynx. Minnesota boucle cette première période avec deux tirs primés d’Olivia Miles (20 points, 8/10 au tir) et possède toujours une confortable avance (41-26). Les visiteuses accélèrent dès la sortie des vestiaires. Olivia Miles et Natasha Howard débutent cette deuxième mi-temps avec un 6-0 pour offrir plus de vingt points d’avance à leur équipe.

Minnesota s’impose, mais Olivia Miles se blesse

Olivia Miles s’amuse avec la défense de Golden State. La rookie réalise une passe dans le dos pour trouver Kayla McBride derrière l’arc qui sanctionne (52-30). Les Valkyries finissent par retrouver quelques couleurs. Veronica Burton met fin à une série de neuf tirs manqués à 3-points et Janelle Salaün l’imite (54-39). La Française décoche une nouvelle flèche à longue distance pour ouvrir le dernier acte et ramener son équipe à dix points (54-44).

Golden State recolle à sept longueurs, mais Gabby Williams manque deux tirs à 3-points. Minnesota profite de cette maladresse pour se redonner de l’air. Kayla McBride se montre à mi-distance et Olivia Miles brise les chevilles de Janelle Salaün pour se retrouver complètement seule derrière l’arc (61-49). Golden State répond avec un 2+1 de Gabby Williams et un panier primé de Cecilia Zandalasini. Sur cette dernière action, Olivia Miles marche sur le pied de Napheesa Collier et sa cheville tourne. La meneuse tombe et doit être aidée pour rejoindre le banc (63-55).

À deux minutes du terme, Kayla McBride plante un tir à 3-points qui scelle le sort du match. Au terme d’une rencontre où elles n’ont affiché que 32 % de réussite au tir et seulement 18 % à 3-points, les Valkyries s’inclinent 77 à 66.