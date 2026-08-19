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Le propriétaire des Nets ne digère pas le titre des Knicks

Publié le 19/08/2026 à 12:52 Twitter Facebook

Cinquante-trois ans plus tard, les Knicks ont remporté le titre NBA et de l’autre côté du pont de Brooklyn, cela dérange forcément les Nets de Joe Tsai.

S’ils sont nombreux à s’être réjouis de revoir les Knicks triompher en NBA pour la première fois depuis 1973, certains l’avaient mauvaise. Parmi les plus écoeurés, on retrouve bien évidemment les Nets et en particulier leur propriétaire, Joe Tsai.

Rivaux géographiques des Knicks, car ils se trouvent également à New York, de l’autre côté du pont de Brooklyn, les Nets ont ainsi été contraints d’assister de très près à la réussite de leurs voisins new-yorkais. Forcément problématique…

« Chaque année, une équipe finit par remporter le titre », a d’abord déclaré Joe Tsai, accessoirement président d’Alibaba. « Mais il se trouve que cette année, cette équipe-là se trouve dans la même ville que nous, donc nous ne le vivons pas très bien. Ça contrarie nos fans et c’est dérangeant. »

Après l’échec de l’ambitieuse association entre Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, les Nets sont rentrés dans le rang et ils enchaînent depuis trois ans les saisons sans playoffs. Pour autant, l’optimisme reste de mise si l’on en croit les propos de leur propriétaire.

« Dans les affaires ou en compétition, que ce soit dans le sport ou n’importe où ailleurs, il ne faut pas laisser le sentiment de gêne affecter vos performances », a ainsi tenté de rassurer Joe Tsai, également à la tête du Liberty (WNBA) et détenteur de parts chez les Dolphins (NFL). « Nous avions un plan, nous sommes en train de nous reconstruire, donc je pense qu’à l’heure actuelle, nous sommes sur une trajectoire positive. Et ça ne change absolument rien à ma façon de voir les choses. »

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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