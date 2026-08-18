Les habitants de San Antonio ne peuvent plus s’opposer au financement de la future salle des Spurs

C’était l’un des derniers obstacles politiques sur la route de la future salle des Spurs. Par six voix contre cinq, le conseil municipal de San Antonio a rejeté lundi la proposition visant à soumettre au vote des habitants la participation de 489 millions de dollars de la ville au financement de la future enceinte.

La question ne figurera donc pas sur les bulletins lors des élections de mi-mandat du 3 novembre.

« La décision d’aujourd’hui permet à San Antonio de poursuivre sur une voie établie après des années de travail, de discussions publiques, de décisions de la ville et du comté et le vote de l’année dernière », s’est félicité R.C. Buford, le président des Spurs. « Nous pouvons désormais consacrer toute notre attention à la concrétisation de ce projet commun et à l’opportunité de transformation qui se présente pour notre ville. »

800 millions de dollars d’argent public

La future salle des Spurs est estimée à 1,3 milliard de dollars, dont 800 millions doivent provenir de financements publics.

Une première enveloppe de 311 millions de dollars avait déjà été approuvée par les électeurs du comté de Bexar en novembre dernier. La « Proposition B » avait recueilli 52,1% des suffrages et autorisé l’utilisation de taxes liées notamment aux nuitées dans les hôtels et aux locations de voitures de courte durée pour financer la future enceinte.

Restait donc la participation de San Antonio, à hauteur de 489 millions de dollars.

Contrairement au financement du comté, la ville n’est pas légalement obligée de consulter les électeurs. Elle prévoit de financer sa contribution à travers des obligations garanties par différentes sources de revenus, parmi lesquelles le loyer payé par les Spurs, la location de terrains municipaux situés autour du projet et certaines recettes fiscales affectées.

La maire voulait consulter les habitants

La maire de San Antonio, Gina Ortiz Jones, souhaitait pourtant organiser un nouveau référendum. Dans une note publiée le 31 juillet, elle avait estimé que la situation financière de la ville avait suffisamment évolué depuis le scrutin organisé par le comté pour justifier une consultation populaire. San Antonio anticipe notamment un déficit budgétaire de 158 millions de dollars en 2027.

Les 489 millions de dollars d’obligations prévus pour la salle ne pourraient toutefois pas être réaffectés afin de combler ce déficit de fonctionnement. Le conseil municipal en a donc décidé autrement, à une voix près, permettant au projet de continuer à avancer sans passer une deuxième fois devant les électeurs.

Au moins 500 millions de dollars pour les Spurs

De leur côté, les Spurs se sont engagés à apporter au minimum 500 millions de dollars pour la construction de la salle. La franchise devra également prendre à sa charge l’intégralité des éventuels dépassements de budget.

Le projet dépasse par ailleurs largement la seule construction d’une enceinte NBA puisqu’il doit s’intégrer dans un vaste réaménagement du centre-ville de San Antonio.

« Nous sommes reconnaissants envers la communauté, les responsables économiques et politiques, les fans des Spurs et les habitants qui ont pris le temps de s’informer et de faire entendre leur voix », a ajouté R.C. Buford. « Il reste encore beaucoup de travail et nous sommes prêts. Nous restons déterminés à travailler avec nos partenaires publics et locaux pour créer une salle et un quartier en centre-ville qui renforceront San Antonio pour les générations à venir. »

Après le feu vert des électeurs du comté de Bexar en novembre dernier, les Spurs viennent donc de franchir une nouvelle étape importante vers leur future maison.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google