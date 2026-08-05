Les Spurs défendent leur projet de nouvelle salle : « Il est temps d’avancer ensemble »

Face aux critiques qui continuent d’entourer leur futur déménagement au centre-ville de San Antonio, les Spurs ont choisi de reprendre la parole. Dans une lettre ouverte signée R.C. Buford, la franchise rappelle que le projet de nouvelle salle a été validé par les électeurs du comté de Bexar lors du référendum organisé en novembre dernier, et qu’il est désormais temps de « construire l’avenir de San Antonio ».

« Les habitants se sont exprimés. Ils ont approuvé une vision commune qui investit dans une nouvelle maison au centre-ville pour les Spurs, renforce l’East Side et crée de nouvelles opportunités pour toute la communauté. Nous nous sommes engagés à respecter ce vote, et nous le ferons », écrit R.C. Buford.

Plus de deux milliards de dollars d’investissements privés

Le dirigeant insiste sur le fait que ce vaste projet repose sur un partenariat public-privé. Les Spurs et leurs partenaires immobiliers investiront plus de 2 milliards de dollars, tout en prenant également à leur charge les éventuels dépassements de budget.

Concernant la participation de la Ville, sujet particulièrement sensible, Buford rappelle que celle-ci provient exclusivement de taxes touristiques perçues au niveau de l’État du Texas. Des recettes qui, selon la législation, ne peuvent être affectées ni aux écoles, ni aux routes, ni à la sécurité publique, mais uniquement à des infrastructures et projets liés au tourisme.

Selon lui, il ne s’agit donc pas d’un coût supporté par les contribuables locaux, mais d’un moyen de conserver ces recettes à San Antonio afin de générer de nouveaux investissements et des revenus supplémentaires pour la ville.

L’exemple des derniers playoffs

Pour illustrer les retombées économiques des Spurs, le dirigeant cite les derniers playoffs 2026. Selon une étude économique, ceux-ci auraient généré 164 millions de dollars de dépenses nettes pour San Antonio ainsi que 3,4 millions de dollars de recettes fiscales pour la municipalité, dont 1,4 million de dollars directement versés au budget général.

L’objectif est désormais de faire profiter durablement le centre-ville de cette dynamique grâce à la future enceinte.

R.C. Buford met également en avant les bénéfices attendus pour l’économie locale. Les travaux devraient favoriser l’emploi des habitants, offrir davantage de débouchés aux petites entreprises et attirer une nouvelle clientèle pour les commerces du centre-ville.

Le projet comprend aussi un fonds de 75 millions de dollars, financé par les Spurs mais administré par la Ville et le comté, destiné au développement de la formation professionnelle, au soutien des jeunes générations et à l’accompagnement des petites entreprises. Des objectifs de recrutement local et de recours à des fournisseurs régionaux sont également prévus.

En conclusion, le CEO des Spurs appelle les habitants à dépasser les divisions suscitées par ce dossier. « Le vote a eu lieu. Les engagements ont été pris. Les travaux sont lancés. Construisons ensemble quelque chose dont San Antonio pourra être fière pour écrire le prochain chapitre de notre histoire », conclut-il.

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