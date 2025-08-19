Matchs
Les Spurs vont mettre plus de deux milliards de dollars dans leur projet de nouvelle salle

Publié le 19/08/2025 à 13:18

NBA – RC Buford a détaillé l'investissement de la franchise texane dans cet énorme projet. Le dirigeant a parlé de 2.1 milliards de dollars.

Le « Projet Marvel » commence à prendre forme de manière plus précise. On le sait, c'est une volonté de la ville de San Antonio qui veut totalement transformer le centre-ville d'Alamo City, avec notamment la construction d'une nouvelle salle pour les Spurs.

L'idée, c'est de voir la franchise texane quitter le Frost Bank Center en 2032 pour une nouvelle salle construite au pied de la Tower of America, à l'emplacement de l'actuel Institut des Cultures Texanes. Avec une refonte totale aussi du quartier, pour un chantier et des travaux estimés à quatre milliards de dollars.

Une note qui a fait peur aux habitants de San Antonio, qui se demandaient qui allait payer cet énorme somme. Les Spurs avaient déjà apporté une première réponse, fin juillet, en parlant d'une contribution d'un milliard de dollars.

Presque un mois après, dans un communiqué, RC Buford a apporté encore plus de précisions, de garanties, ainsi qu'un chiffre.

« Dans le cadre du protocole d'accord proposé, l'engagement total des Spurs s'élèvera à 2.1 milliards de dollars », annonce le PDG de la franchise. « Tout au long de ce processus, nous avons toujours réaffirmé notre engagement à garantir qu'il n'y aura aucune incidence fiscale pour les familles de San Antonio et notre assurance de couvrir 100% de tous les dépassements de coûts de construction. »

Par Jonathan Demay
