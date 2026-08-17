Les Spurs perdent leur responsable du recrutement

En 2021, Charlie Stevens avait rejoint les Spurs en tant qu’assistant scout. Pour être recruté, il avait envoyé un «scouting report» de 40 joueurs universitaires à toutes les franchises NBA pour montrer ses talents et avait fini par convaincre San Antonio. En cinq ans, cet ancien joueur de l’université de Clark a gravi plusieurs échelons, jusqu’à devenir directeur du scouting la saison dernière. La belle histoire entre Charlie Stevens et la franchise texane a donc pris fin ce dimanche lorsque Hardwood Intel a annoncé sur X qu’il rejoindra l’université du Connecticut pour en devenir le General Manager.

Charlie Stevens quitte donc les Spurs qui viennent de perdre en finales NBA face aux Knicks pour rejoindre UConn et Dan Hurley, tombés en finale du championnat universitaire la saison dernière. Aux Huskies, il succède à Tom Moore qui a occupé le poste pendant un an avant de partir à la retraite.

Du côté des Spurs, il s’agit d’une nouvelle perte importante au cours d’une intersaison où les départs ont été nombreux. Si l’effectif n’a pas été bouleversé, en interne, cela s’est bousculé. Sean Sweeney a quitté son poste d’assistant pour devenir l’entraîneur du Magic. Dans son sillage, il a emporté l’assistant vidéo Jon Harris, lui aussi parti à Orlando. Pour pallier ces pertes, les Spurs ont récupéré Billy Donovan qui viendra épauler Mitch Johnson sur le banc texan.

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