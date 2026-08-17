Les Sixers recrutent l’ancien assistant GM des Nuggets

Pendant plus d’une décennie, Tommy Balcetis a gravi les échelons à Denver. Il est arrivé chez les Nuggets en 2013, en tant que responsables des statistiques avancées. Ensuite, il est devenu vice-président de la stratégie basket et de ces mêmes statistiques avancées. En 2020, Arturas Karnisovas quitte les Rocheuses pour Chicago et le dirigeant monte encore en grade.

Calvin Booth passe alors d’assistant GM à GM, laissant ainsi sa place à Tommy Balcetis, qui devient donc assistant GM et gardera ce poste jusqu’en 2025, remportant ainsi le titre de champion en 2023. Seulement, on le sait, en 2025, les Nuggets font exploser les choses : Michael Malone est évincé, Calvin Booth aussi, et le bras droit de ce dernier en fait aussi les frais.

La saison passée, il était revenu au pays, au Zalgiris Kaunas, dans un rôle de « Head of Innovation », soit directeur de l’innovation. Un poste qu’il occupera encore, mais à Philadelphie, nous apprend HoopsHype.

Les Sixers l’ont en effet recruté pour être « Head of Basketball Intelligence, Analytics and Innovation ». L’ancien de Denver sera donc le directeur de l’innovation et des statistiques avancées, des domaines qu’il maîtrise très bien depuis une décennie.

Vu le CV du principal concerné, c’est une bonne pioche pour la franchise de Philadelphie, qui a changé de visage non seulement sur les parquets cet été, avec les arrivées de Jaylen Brown et LeBron James, mais également dans les bureaux, avec Mike Gansey, devenu le nouveau président en juin, et Jameer Nelson, désormais son bras droit.

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