Ancien dirigeant aux Nuggets, Tomas Balcetis rejoint Kaunas

Il n'y a pas que les joueurs NBA qui s'exportent en Europe, puisqu'il y a aussi des dirigeants. La preuve avec Tomas Balcetis, même si pour ce dernier, c'est plutôt un retour au bercail. Lituanien, cet ancien meneur de jeu rejoint le Zalgiris Kaunas comme “Head of Innovations”, où il travaillera avec les spécialistes des stats avancées du partenaire du club, Tesonet, afin de poursuivre le développement d’un nouvel outil d’analyse de joueurs.

« Je suis très heureux. C’est une nouvelle étape extrêmement positive dans ma carrière », a-t-il déclaré. « J’ai passé 12 ans avec les Nuggets et c’est une période assez longue. Ces dernières années, même si le travail était formidable, je commençais à ressentir une certaine routine ; chaque saison, le travail était pratiquement le même. Alors, quand j’ai reçu un appel de Tomas Okmanas, je n’ai pas hésité une seconde — rejoindre des organisations du niveau de Tesonet ou du Zalgiris, c’est un rêve pour beaucoup de gens. »

Balcetis avait rejoint les Denver Nuggets en 2013, sous la direction du GM Tim Connelly, aujourd'hui aux Wolves, comme responsable du département Analytics. Il avait ensuite été promu Assistant GM, et il était dans le staff l'année du titre en 2023. Laissé libre en juin dernier, il n'avait pas survécu à la grande lessive du printemps dernier avec les renvois du coach Mike Malone et du GM Calvin Booth.