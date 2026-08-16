Klay Thompson n’a qu’un objectif : « Je veux me battre pour le titre »

Où jouera Klay Thompson la saison prochaine ? C’est l’un des sujets qui revient le plus souvent sur la table à Dallas, puisque la franchise texane reste en possession de sa dernière année de contrat (17.5 millions de dollars).

À 36 ans, le « Splash Brother » est pourtant majoritairement annoncé sur le départ des Mavericks, avec des équipes comme les Lakers ou les Clippers, le Heat voire les Warriors susceptibles de le récupérer avant le début de l’exercice 2026/27.

Néanmoins, Klay Thompson a profité d’une apparition sur Twitch pour rappeler qu’à ce stade de sa carrière, il souhaite surtout pouvoir jouer chez un prétendant au titre, plutôt que chez une formation en reconstruction. Les Mavs étant justement en plein projet reconstruction.

« Je veux me battre pour le titre », a-t-il prévenu très simplement. « Pas nécessairement pour en remporter un, mais au moins pour avoir la chance de me battre pour aller en remporter un autre. Je veux jouer un rôle dans une équipe capable d’aller loin en playoffs. Que ce soit cette saison ou la prochaine. C’est vraiment mon seul et unique objectif. »

Libre dans un an, Klay Thompson va sans doute devoir compter sur un transfert pour quitter Dallas, puisque les dirigeants texans n’avaient pas l’intention de le libérer sans contrepartie le mois dernier. À voir si leur position restera éternellement identique et si le quadruple champion NBA aura la possibilité de croire réellement en ses chances de cinquième bague.

Le profil de l’arrière/ailier vétéran peut en tout cas intéresser pour plusieurs raisons : son adresse extérieure, son expérience des grands rendez-vous ou encore sa capacité à apporter de la taille sur les postes extérieurs.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21:42 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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