De Michael Jordan à Kobe Bryant : tous les maillots retirés en NBA

Il suffit de lever les yeux au plafond du TD Garden ou de la Crypto.com Arena pour comprendre que les franchises NBA entretiennent une relation particulière avec leur passé. Là-haut sont accrochés les titres de champions, mais également des numéros. Le 33 de Larry Bird à Boston, le 32 de Magic Johnson à Los Angeles, le 23 de Michael Jordan à Chicago…

Lorsqu’une franchise décide de retirer un maillot, comme prochainement les Wolves avec Kevin Garnett, elle ne célèbre pas simplement un grand joueur. Elle décide que plus personne ne portera son numéro. Le chiffre devient ainsi indissociable de celui qui l’a rendu célèbre. Une forme d’immortalité sportive typiquement américaine.

Et toutes les franchises ne placent pas la barre au même niveau. Certaines récompensent essentiellement les joueurs ayant participé à leurs plus grandes conquêtes. D’autres accordent davantage d’importance à la longévité, à l’attachement des supporters ou à l’importance d’un joueur dans la construction de l’identité du club.

À Boston, où les titres et les légendes se sont accumulés, les numéros disponibles se sont ainsi progressivement raréfiés. Chez les Lakers, autre monument historique de la NBA, treize numéros ont été retirés pour douze joueurs.

Pourquoi cette différence ? Parce qu’un certain Kobe Bryant a eu droit à deux maillots…

Kobe Bryant, deux carrières et deux numéros

C’est probablement le cas le plus spectaculaire de l’histoire des maillots retirés. Lorsque les Lakers ont organisé la cérémonie en l’honneur de Kobe Bryant en décembre 2017, la franchise n’a pas choisi entre le numéro 8 de ses débuts et le numéro 24 de la deuxième partie de sa carrière. Elle a retiré les deux.

Le symbole est d’autant plus puissant que les deux versions de Kobe Bryant auraient presque pu, séparément, mériter cet honneur. Avec le 8, il remporte trois titres NBA aux côtés de Shaquille O’Neal et devient une superstar. Avec le 24, il ajoute deux autres bagues, deux trophées de MVP des Finals et son unique trophée de MVP de saison régulière.

Résultat : aucun autre Laker ne portera le 8 ou le 24. Kobe est ainsi le seul joueur pour lequel une franchise NBA a retiré deux numéros différents en son honneur.

Mais on peut faire encore plus étonnant.

Michael Jordan au plafond de la salle de… Miami

Michael Jordan possède évidemment son numéro 23 dans les hauteurs de la salle des Bulls. Mais son maillot est également suspendu à Miami. Pourtant, Michael Jordan n’a jamais joué une seule seconde pour le Heat. En avril 2003, alors que « His Airness » effectuait sa dernière saison avec Washington, Pat Riley avait décidé de lui rendre hommage avant une rencontre à Miami. Le Heat avait alors retiré son numéro 23 en reconnaissance de ce qu’il avait apporté au basket et à la NBA. « Je voulais faire quelque chose de spécial pour honorer Michael et tout ce qu’il avait accompli pour le basket », expliquera Pat Riley.

Le geste avait d’ailleurs marqué LeBron James. Quelques années plus tard, celui qui portait alors le 23 à Cleveland avait estimé qu’aucun joueur NBA ne devrait plus utiliser le numéro de Michael Jordan et avait annoncé son intention de passer au 6. La NBA n’ira jamais jusque-là pour Jordan. Elle le fera en revanche pour un autre monument.

Le 6 de Bill Russell, interdit partout

Depuis 2022, personne ne peut plus choisir librement le numéro 6 en NBA. Après la mort de Bill Russell, la NBA et le syndicat des joueurs ont décidé de retirer son numéro dans les trente franchises. Une première dans l’histoire de la ligue. Le geste récompense évidemment le joueur aux onze titres de champion avec Boston, record absolu pour un joueur NBA. Mais il dépasse largement le basket. La ligue voulait également honorer le militant des droits civiques, confronté au racisme pendant une grande partie de sa carrière et devenu une figure majeure de l’histoire sociale du sport américain.

Depuis cette décision, aucun nouveau joueur ne peut donc recevoir le numéro 6. Ceux qui le portaient déjà au moment de l’annonce avaient néanmoins obtenu l’autorisation de le conserver. Le numéro 6 appartient désormais symboliquement à Bill Russell, de Boston à Los Angeles, en passant par Miami, Chicago ou Oklahoma City.

Shaq, Wilt et Maravich : trois franchises pour un même joueur

Il existe un autre club extrêmement fermé : celui des joueurs honorés par trois franchises différentes. Shaquille O’Neal l’a rejoint lorsque le Magic a retiré son numéro 32 en février 2024. Orlando était pourtant la dernière franchise NBA à n’avoir encore jamais retiré le maillot d’un joueur. Le pivot avait déjà son numéro 34 retiré par les Lakers et son 32 par le Heat.

Il rejoignait ainsi Wilt Chamberlain et Pete Maravich parmi les joueurs honorés de cette manière par trois franchises.

Wilt Chamberlain a vu son numéro 13 retiré par les Warriors, les Sixers et les Lakers. Une reconnaissance assez logique pour celui qui a laissé son empreinte dans chacune de ces franchises.

Pour Pete Maravich, l’histoire est beaucoup plus tortueuse. Son numéro 44 est retiré par Atlanta et son numéro 7 par le Jazz, mais également par les Pelicans. Pourtant, « Pistol Pete » n’a jamais joué pour les Pelicans.

Pete Maravich, honoré par une franchise qu’il n’a jamais connue

Pour comprendre cette bizarrerie, il faut remonter aux années 1970. Pete Maravich était la superstar du New Orleans Jazz, franchise créée en 1974. Mais en 1979, l’équipe déménage à Salt Lake City. Malgré un environnement qui n’a plus grand-chose à voir avec la Louisiane, elle conserve le nom de « Jazz ». La NBA reviendra finalement à La Nouvelle-Orléans en 2002 avec une autre franchise, les Hornets, devenus ensuite les Pelicans.

Sportivement et juridiquement, les Pelicans et l’ancien New Orleans Jazz sont donc deux franchises différentes. Mais pour célébrer l’histoire du basket à La Nouvelle-Orléans, les Pelicans ont tout de même choisi de retirer le numéro 7 de Maravich, également ancienne légende de LSU. Un joueur honoré par une équipe pour laquelle il n’a jamais joué : difficile de mieux illustrer la dimension symbolique d’un maillot retiré.

Et parfois, il n’y a même pas de maillot

Les franchises ne rendent d’ailleurs pas uniquement hommage aux joueurs. Les Lakers ont ainsi accroché un microphone dans les hauteurs de leur salle en hommage à Chick Hearn, leur mythique commentateur, qui a accompagné la franchise pendant quatre décennies. D’autres dirigeants, entraîneurs ou personnalités importantes de l’histoire d’une équipe ont également été honorés sans qu’il existe forcément de véritable numéro à retirer.

Car c’est finalement tout le paradoxe de cette tradition. Officiellement, retirer un numéro signifie simplement empêcher les générations suivantes de l’utiliser. Mais les maillots suspendus au plafond sont surtout une manière de raconter l’histoire d’une franchise.

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