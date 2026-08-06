Malgré Dominique Malonga, le Storm chute encore à New York

Le Liberty et le Storm se croisaient à nouveau à New York, deux jours après une victoire des coéquipières de Marine Johannès. Les joueuses de Chris DeMarco s’envolent dès les premières minutes. Breanna Stewart ouvre le compteur de son équipe à 3-points, Rebecca Allen lui emboîte le pas et Pauline Astier (11 points) inscrit ses premiers points sur un 2+1 (15-4). Le Storm peine à répondre. New York en profite pour creuser l’écart. Jonquel Jones sanctionne derrière l’arc et Pauline Astier sert Breanna Stewart dans la raquette.

Si le Storm commence à trouver de la réussite, il n’arrive pas à contenir les assauts du Liberty et compte toujours onze points de retard après dix minutes (27-16). Dans la période suivante, New York continue d’attaquer le cercle et est souvent récompensée par des lancers francs. Pauline Astier en profite pour convertir son deuxième «and one» de la rencontre et Dominique Malonga (31 points, 10 rebonds) lui rend la pareille (34-27).

Transparente pendant dix minutes, Dominique Malonga finit à 31 points

Muette dans le premier quart-temps, la Française s’emploie et réalise un excellent deuxième acte où elle inscrit 15 points, dont une flèche à longue distance juste avant de rejoindre les vestiaires. Elle est aussi active en défense et le Storm revient à quatre longueurs (47-43). Dominique Malonga ouvre la deuxième période avec un «fadeaway», mais Breanna Stewart lui répond avec un panier primé.

Si le Storm finit par égaliser, il ne prend pas l’avantage à cause de Sabrina Ionescu qui enchaîne huit points. Malgré une excellente défense de Jade Melbourne, l’arrière réussit un panier chanceux et obtient une faute et New York reprend dix points d’avance (65-55).

Pour débuter le dernier acte, Chris DeMarco assoit Breanna Stewart et Sabrina Ionescu. Jonquel Jones en profite pour se montrer et permettre à New York de conserver son avance (75-65). Le Storm ne rend pas immédiatement les armes et revient à six longueurs grâce au duo Fam-Malonga. Cependant, les joueuses de Sonia Raman n’arrivent pas à réaliser les stops défensifs nécessaires pour inquiéter le Liberty et s’inclinent 92 à 86.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google