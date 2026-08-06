La Book 2 PRM “Eggplant Foamposite” en met plein la vue

Devin Booker n’a jamais caché son amour pour les grandes classiques de Nike, et sa Book 2 continue de faire revivre quelques-unes des silhouettes les plus emblématiques de la marque. Après plusieurs coloris inspirés de modèles cultes, son deuxième modèle signature rend cette fois hommage à la légendaire Air Foamposite One «Eggplant», sortie en 2009 et devenue l’une des versions les plus iconiques de la célèbre chaussure grâce à sa finition violet métallisé.

La Book 2 «Eggplant» reprend ainsi cette identité visuelle avec une tige moulée habillée d’un violet métallisé («Varsity Purple»), associée à des touches de noir sur le Swoosh, les lacets et les différents renforts. La languette en mesh adopte une nuance de violet plus claire, tandis que la semelle extérieure noire est soulignée d’une finition translucide, un autre clin d’œil à la Foamposite originale.

Attendue le 10 août en rayons, cette Book 2 sera disponible pour 155 euros.

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