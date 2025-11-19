Devin Booker dévoile enfin la Nike Book 2 !

On n’y croyait plus ! Voilà maintenant trois saisons que Nike et Devin Booker faisaient tirer la Nike Book 1, sortie en France en mars 2024 ! Cette fois, c’est la bonne, et l’arrière des Suns a entamé le deuxième chapitre de sa collaboration avec la marque à la virgule en portant son nouveau modèle signature pour la première fois cette nuit, avec notamment un coloris en orange, aux couleurs de son équipe de cœur.

« Je voulais rendre hommage aux couleurs de Phoenix et débuter en orange. Je trouve que tout le monde s’en est un peu éloigné, avec toutes les différentes couleurs qu’on peut aujourd’hui porter sur le terrain », a-t-il déclaré.

Plus légère et plus percutante

La Nike Book 2 garde bien sûr le même ADN que le modèle précédent, dans un style qui se veut également « urbain ». La tige moulée dispose d’un « Swoosh » bombé, intégré à l’empeigne. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0, comme sur la Nike Book 1, avec une unité Zoom qui passe du talon à l’avant du pied. Devin Booker a également déclaré vouloir se sentir « plus proche du sol » avec cette Book 2 qui est également un peu plus légère. On peut également lire la mention, « Chapter Two » au niveau du talon.

Devin Booker a donc porté sa nouvelle paire signature pour la première fois cette nuit. Un choix qui est tout sauf anodin puisque les Suns se déplaçaient cette nuit à Portland, non loin des quartiers généraux de Nike. Et pour ne rien gâcher, Phoenix s’est imposé 127-110.

Voici quelques clichés en attendant d’en savoir plus sur le prix et la date de sortie de la Nike Book 2.

