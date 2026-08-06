Les Nuggets piochent encore en Euroleague avec le retour de Lonnie Walker IV

Après avoir trouvé un accord avec le Maccabi Tel-Aviv pour mettre fin à son contrat, Lonnie Walker IV est de retour en NBA. Selon ESPN, l’arrière de 27 ans s’est engagé pour une saison et 3,3 millions de dollars avec les Nuggets. Pour l’instant, on ne sait pas s’il s’agit d’un contrat garanti.

L’ancien joueur des Spurs et des Lakers retrouve ainsi la NBA après une saison complète passée en EuroLeague. Walker avait rejoint le Maccabi l’an dernier dans le cadre d’un lucratif contrat de plusieurs saisons. Il y a rapidement trouvé ses marques, compilant 15,2 points de moyenne en EuroLeague.

Mais l’arrière souhaitait conserver une porte ouverte vers la NBA, et les deux parties ont finalement convenu d’une séparation cette semaine.

Avant son départ en Europe, Walker avait porté les couleurs des Sixers lors de la saison 2024-25, avec 12,4 points de moyenne, et déjà à l’époque, il avait effectué un passage en Euroleague, du côté de Kaunas.

Pour leur part, et en attendant le dénouement du feuilleton Peyton Watson, les Nuggets poursuivent un recrutement modeste mais très ciblé. Après avoir attiré le meilleur défenseur de l’EuroLeague Alpha Diallo et Marvin Bagley III, Denver ajoute cette fois un scoreur capable d’apporter des points en sortie de banc.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google