Décevant à Milwaukee, Andre Jackson Jr. va tenter de se relancer à Toronto

Fantastique athlète qui n’a pas réussi à faire son trou chez les Bucks au bout de trois saisons, Andre Jackson Jr. a, selon HoopsHype, reçu une invitation au prochain camp d’entraînement des Raptors.

Sans contrat garanti après une saison à 2 points et 1 rebond en 8 minutes de jeu en moyenne, l’ancien champion NCAA avec UConn (en 2023), qui rongeait son frein sur le banc de Doc Rivers, va devoir démontrer qu’il peut faire autre chose que sauter haut et courir vite pour perdurer dans la Ligue.

Chez les Raptors qui n’ont pas fait grand-chose sur le marché des transferts, et qui avancent à vue dans la nébuleuse du transfert de Kawhi Leonard encore en suspens, Jackson aura des arguments à faire valoir avec ses qualités défensives qui pourraient plaire à Coach Rajakovic.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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