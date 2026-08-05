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Décevant à Milwaukee, Andre Jackson Jr. va tenter de se relancer à Toronto

Publié le 5/08/2026 à 19:25 Twitter Facebook

NBA – Le dunkeur fou des Bucks a été invité au camp d’entraînement des Raptors à la rentrée prochaine.

Andre Jackson Jr.

Fantastique athlète qui n’a pas réussi à faire son trou chez les Bucks au bout de trois saisons, Andre Jackson Jr. a, selon HoopsHype, reçu une invitation au prochain camp d’entraînement des Raptors.

Sans contrat garanti après une saison à 2 points et 1 rebond en 8 minutes de jeu en moyenne, l’ancien champion NCAA avec UConn (en 2023), qui rongeait son frein sur le banc de Doc Rivers, va devoir démontrer qu’il peut faire autre chose que sauter haut et courir vite pour perdurer dans la Ligue.

Chez les Raptors qui n’ont pas fait grand-chose sur le marché des transferts, et qui avancent à vue dans la nébuleuse du transfert de Kawhi Leonard encore en suspens, Jackson aura des arguments à faire valoir avec ses qualités défensives qui pourraient plaire à Coach Rajakovic.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Emmanuel Laurin

Journaliste à Basket USA depuis 2009, Emmanuel Laurin a été correspondant à Oklahoma City puis à Portland. Il a couvert de nombreux playoffs, Finales NBA, ainsi que la Summer League et le All Star Weekend, sans oublier l'Equipe de France depuis l'Euro 2015. Il a collaboré avec de nombreux magazines, dont Basket Le Mag, Total Basket, Maxi Basket, 5 Majeur ou encore le mag de la FFBB.
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