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Janelle Salaün garde le bon Tempo

Publié le 5/08/2026 à 7:50 Twitter Facebook

WNBA – Une fois de plus, Janelle Salaün brille face au Tempo avec 21 points, et les Valkyries grimpent à la 2e place du championnat.

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Les Valkyries ont encore eu le dernier mot face au Tempo ! Deux jours après leur large succès (96-79), les joueuses de Golden State ont signé une deuxième victoire consécutive contre Toronto (92-82), cette fois grâce à une superbe Janelle Salaün, auteur de 21 points. C’est la 11e victoire en 13 matches des joueuses de San Francisco.

L’internationale française a été parfaitement épaulée par Kayla Thornton (20 points), tandis que Veronica Burton a frôlé le triple-double avec 12 points, 8 rebonds et 7 passes.

Pourtant, le début de rencontre avait tourné à l’avantage des Canadiennes. Avec une adresse exceptionnelle derrière l’arc (8 sur 14 à 3-points) et 13 tirs réussis sur leurs 22 premières tentatives, les visiteuses ont rapidement pris le contrôle.

Le retour de Marina Mabrey, absente dimanche à cause d’une douleur à la nuque, a redonné du rythme à l’attaque, tandis que la recrue Aneesah Morrow, arrivée du Connecticut Sun quelques jours plus tôt, a marqué un tir primé dès son premier passage sur le parquet.

Grâce notamment à Nyara Sabally et Maria Conde, Toronto s’est envolé pour mener jusqu’à 38-25 au milieu du deuxième quart-temps. Golden State a alors totalement changé de visage. Emmenées par une Salaün très adroite (8 sur 12 au tir, dont 4 tirs primés), les Valkyries ont terminé la première période sur un 16-4 pour revenir à une longueur seulement à la pause (42-41).

7e défaite de suite pour Toronto

Au retour des vestiaires, Kayla Thornton a pris le relais en inscrivant rapidement deux tirs primés pour garder la main (51-47). L’ailière a ensuite été victime d’un coup de coude à la gorge d’Aneesah Morrow, sanctionné d’une faute flagrante de niveau 1 après révision vidéo.

Malgré quelques rapprochés, Toronto n’a plus jamais réussi à reprendre les commandes, et Tiffany Hayes a porté le coup de grâce à huit minutes de la fin (78-68). Malgré les 22 points de Nyara Sabally, les 17 points et 6 rebonds de Maria Conde et les 12 points de Marina Mabrey, le Tempo concède une septième défaite consécutive, la onzième lors de ses douze derniers matchs.

Côté Valkyries, Gabby Williams a connu un début de match discret avant de terminer avec 10 points et 7 rebonds, tandis que Janelle Salaün a encore confirmé son excellente forme. En trois confrontations face au Tempo cette saison, la Française totalise désormais 61 points !

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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