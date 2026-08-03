Janelle Salaün régale encore contre le Tempo !

On aurait pu croire que la mission allait être facile pour Golden State face à une formation de Toronto privée de ses deux meilleures scoreuses, Brittney Sykes et Marina Mabrey. Or, la rencontre n’a pas été aussi simple, et les Valkyries ont dû jouer à fond jusqu’au bout pour finir par se défaire d’un Tempo plus coriace que prévu.

Dans la bataille, les protégées de Natalie Nakase ont pu compter sur une traction arrière Veronica Burton – Gabby Williams qui a pesé (17 et 15 points), aux côtés d’une Janelle Salaün encore bluffante. Trois semaines après avoir déjà brillé face au Tempo (26 points, son record en carrière), l’ailière tricolore a cette fois inscrit 24 points en 30 minutes face à la défense canadienne, avec de l’adresse extérieure (4/9), mais aussi de l’agressivité vers le cercle pour aider son équipe à se démarquer progressivement après le repos.

La rage de vaincre !

Déjà en première mi-temps, alors que Toronto faisait mieux que résister, son passage avait été précieux, en relais d’une Gabby Williams efficace dès le début du match. Après son lay-up en contre-attaque pour conclure le premier acte (25-20), elle a ensuite participé au feu d’artifice à 3-points des Valkyries (10/19 à la pause !) avec deux flèches derrière l’arc et une passe décisive pour le tir primé de Veronica Burton. Toujours à 3-points, Cecilia Zandalasini a alors porté la marque à 44-31, et Golden State semblait sur sa lancée. Sauf que Toronto a rejoint les vestiaires sur un 12-0, avec Kiki Rice et Nyara Sabally (16 et 19 points) à la baguette pour relancer complètement le match (44-43).

À son tour, le Tempo s’est montré menaçant, prenant même le contrôle du match grâce aux paniers extérieurs de Laura Juškaitė et Julie Allemand au retour des vestiaires (51-56). Janelle Salaün s’est chargée de remettre les compteurs à zéro d’un tir à mi-distance, suivi d’un 3-points en transition (56-56). Avec la rage de vaincre qui la caractérise, l’ailière a enchaîné avec une nouvelle séquence forte : un 2+1 arraché près du cercle, puis un nouveau panier à 3-points (66-59).

Sous les yeux de Draymond Green, aperçu au premier rang, Golden State était toujours sous la menace en début de quatrième quart-temps après un bon passage de Kiki Rice (70-64). C’est finalement sur un 10-2 initié par Gabby Williams et marqué par un nouveau coup d’éclat de Janelle Salaün, auteure d’un panier avec la faute, que les Valkyries ont réussi à se détacher (82-68). Le 3-points de Veronica Burton et le panier de Kiah Stokes, sur une passe décisive de l’héroïne de la soirée, ont finalement eu raison de la bonne volonté du Tempo, battu 96-79 avec les honneurs.

Les deux équipes se retrouveront dès demain soir, toujours au Chase Center.