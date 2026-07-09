Janelle Salaün porte les Valkyries avec son record en WNBA !

Et de six pour Golden State ! Les Valkyries ont signé leur sixième victoire de suite cette nuit, en allant s’imposer à Toronto. Kaitlyn Chen et Kayla Thornton ont confirmé leur bonne sortie du match précédent face à Washington, mais c’est surtout Janelle Salaün qui a marqué les esprits.

L’ailière française a sorti le meilleur match de sa jeune carrière WNBA, avec 26 points, à 5/6 à 3-points. Un record personnel, construit notamment dans une fin de match où elle a puni la défense canadienne derrière l’arc.

Après une entame délicate (17-11), Golden State a lancé la machine dans le deuxième quart-temps, en s’appuyant sur sa défense et une attaque beaucoup plus fluide. Le résultat ? Un cinglant 30-14 pour renverser la rencontre. Janelle Salaün a donné le ton d’un panier à 3-points, et le reste a suivi, de Kaitlyn Chen à Gabby Williams, en passant par une Kayla Thornton très présente pour donner dix longueurs d’avance aux Valkyries à la pause (31-41).

Un 3/3 à 3-points pour tuer le suspense

Toronto a pourtant trouvé les ressources pour repasser brièvement devant dans le troisième quart-temps, après un 11-0 alimenté par le duo Allemand-Harrison (48-46). Le Tempo a ensuite pu compter sur le 2+1 de Teonni Key et le 3-points de Kia Nurse pour virer en tête après trois quart-temps (59-57).

Mais les Canadiennes ont complètement craqué au début du dernier acte. Kaitlyn Chen a pris tout le monde de vitesse, entre ses deux paniers d’entrée et ses services pour Kayla Thornton et Janelle Salaün. Sonné par un 12-0 encaissé en moins de trois minutes (59-69), Toronto n’a jamais vraiment réussi à reprendre le contrôle.

La fin de match a alors tourné au show Janelle Salaün. L’internationale française a ponctué la rencontre d’un parfait 3/3 à 3-points dans le dernier quart-temps, histoire de sécuriser la victoire et de confirmer sa montée en puissance au fil de la rencontre.

Victorieuses 83-75, les Valkyries tenteront de poursuivre leur série sur le parquet de Connecticut ce vendredi, pendant que Toronto affrontera Dallas à Montréal.