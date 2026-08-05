Encore un trophée commun pour Caitlin Clark et A’ja Wilson

La WNBA a désigné mardi ses «Players of the week», et sans surprise, Caitlin Clark a été nommée à l’Est et A’ja Wilson à l’Ouest. Les deux joueuses en sont déjà à leur troisième distinction depuis le début de la saison.

Caitlin Clark l’avait déjà été lors de la semaine précédant le All-Star Game, et là voilà déjà de retour avec une moyenne similaire, à savoir 25.7 points, 9 passes décisives et 5 rebonds en moyenne sur trois matchs. Elle s’est notamment distinguée par une sortie à 32 points face à Seattle, pour le 9e match de sa carrière à plus de 30 points en WNBA, mais aussi par un triple-double réussi lors du match suivant face à Portland, à 26 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.

Voir Caitlin Clark évoluer à ce niveau est une très bonne nouvelle pour la WNBA, après une saison 2025 très difficile pour la meneuse du Fever, marquée par les blessures. Surtout, Indiana gagne des matchs, se retrouvant avec le meilleur bilan de la conférence Est, devant Atlanta (19v-11d).

Les deux joueuses face à face demain soir !

A’ja Wilson n’avait plus reçu cette distinction depuis mi-juin, lorsqu’elle avait été nommée avec Caitlin Clark, déjà à l’époque. Cette fois, la WNBA n’a pas vraiment eu à hésiter tant la poste 5 des Aces a dominé les débats depuis la reprise, avec 32.3 points, 12 rebonds et 4.7 passes décisives en moyenne sur 4 matchs ! On retiendra notamment sa sortie face au Liberty, à 33 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, tandis que son match suivant à 36 points et 12 rebonds n’a pas suffi dans la défaite face à Chicago, sur un 3-points au buzzer de Sydney Taylor.

On surveillera A’ja Wilson, qui avait réussi une impressionnante montée en puissance la saison dernière à ce stade de la saison régulière, pour finir par décrocher le titre de MVP de la saison à l’arrivée, devançant Napheesa Collier sur le fil. Nul doute qu’on devrait ainsi la retrouver dans les hautes sphères de la ligue lors des semaines à venir.

Enfin, la WNBA peut se frotter les mains puisque Caitlin Clark et A’ja Wilson se défient ce jeudi soir à Indiana pour ce qui sera le choc de la soirée !

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