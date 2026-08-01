Caitlin Clark signe un triple-double, le Fever déroule face au Fire

Portée par un nouveau triple-double de Caitlin Clark et une attaque toujours aussi prolifique, Indiana a décroché une cinquième victoire de suite (112-98) sur le parquet du Fire de Carla Leite. Les coéquipières de Clark ont dépassé les 100 points pour la cinquième rencontre consécutive et c’est un record en WNBA.

Indiana démarre idéalement la rencontre grâce à son activité au rebond offensif. Aliyah Boston obtient rapidement des lancers francs, tandis que Sophie Cunningham, copieusement sifflée après une manifestation organisée avant le match contre ses récentes déclarations sur les athlètes transgenres, répond immédiatement en inscrivant un tir à 3-points.

Mais Portland ne panique pas. Teja Oblak égalise (14-14), puis Megan DiLeo donne même six longueurs d’avance aux locales (36-30) au début du deuxième quart-temps. Avant cela, Clark avait signé un sublime 3-points au buzzer, en déséquilibre.

Clark lance la remontée

Le Fever réagit immédiatement avec un 7-0 conclu par… Sophie Cunningham derrière l’arc pour revenir à hauteur (40-40). Caitlin Clark prend ensuite les commandes. Déjà à 17 points à la pause, elle guide Indiana vers un 26-11 qui transforme un retard de six points en une avance de neuf unités (56-47) au moment de rejoindre les vestiaires.

Le troisième quart-temps est à sens unique. Monique Billings fait des dégâts près du cercle tandis que Kelsey Mitchell enchaîne les paniers primés, profitant des espaces créés par Clark. L’écart grimpe progressivement jusqu’à +18 (90-72) avant les douze dernières minutes.

Bridget Carleton tente bien de relancer le Fire avec plusieurs paniers primés, ramenant Portland à 100-93 à un peu plus de trois minutes du terme. Mais Caitlin Clark, impeccable sur la ligne des lancers, puis Kelsey Mitchell mettent définitivement fin au suspense pour une victoire 112-98.

Carla Leite en double-double

Déjà brillante pendant trois quart-temps, Caitlin Clark boucle la soirée avec un quatrième triple-double en carrière : 26 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Kelsey Mitchell inscrit également 26 points, tandis que Monique Billings (15 points), Makayla Timpson (15), Aliyah Boston (14) et Sophie Cunningham (13) permettent au Fever de placer six joueuses à 13 points ou plus.

En face, Bridget Carleton termine avec 26 points, Carla Leite compile 20 points et 12 passes décisives, mais Portland concède une quatrième défaite consécutive.