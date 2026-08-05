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Une date de sortie pour la Nike A’Two “White Label”

Publié le 5/08/2026 à 15:38 Twitter Facebook

Nike – Dévoilée en marge du WNBA All-Star Game, ce coloris “White Label” de la deuxième chaussure signature d’A’ja Wilson sortira le 13 août en France.

White Label

Le suspense est enfin terminé, la Nike A’Two «White Label» d’A’ja Wilson sortira bien en France ! Nike a décidé de marquer le coup en sortant une collection « White Label » à l’occasion du dernier WNBA All-Star Game le 25 juillet dernier. Si la poste 5 des Aces n’a pas spécialement brillé ce soir là, préférant mettre la bonne ambiance et apporter son humeur blagueuse, ce coloris White Label vaut tout de même le coup d’œil.

La Nike A’Two «White Label» arbore ainsi une tige 100% blanche assortie de finitions métalliques, sur le « swoosh » latéral ou bien le logo d’A’ja Wilson sur la languette. Pour rappel, la semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

Sur les parquets, A’ja Wilson a très vite retrouvé ses standards depuis le All-Star Game puisqu’elle vient d’être nommée joueuse de la semaine de la conférence Ouest.

Alors que le doute subsistait sur une éventuelle sortie en France, on sait désormais que ce cinquième coloris de la paire sera bien disponible sur Basket4Ballers à partir du 13 août, au prix de 160 euros !

White Label

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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