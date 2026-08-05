La A.E. 2 “Year of the Horse” arrive au galop

C’est peu dire que la A.E. 2 a un train de retard sur le coup, mais mieux vaut tard que jamais ! C’est donc la bonne nouvelle de la semaine que de voir ce coloris «CNY Year of the Horse» débarquer en France, avec près de six mois de retard…

Si on repassera pour le timing, ce 16e coloris de la deuxième chaussure signature d’Anthony Edwards vaut plutôt le coup, avec une tige soignée entre gris, blanc nacré et une touche de beige. Le col et la languette ressortent en bleu, avec le logo du joueur en rouge en sur la languette, et deux logos en beige sur le talon, entre les trois bandes d’adidas et un motif illustrant un cheval, en clin d’oeil au nouvel an chinois et au signe mis à l’honneur en 2026 dans le calendrier chinois.

La A.E. 2 «CNY Year of the Horse» est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

Notre verdict de la A.E. 2

Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture.

La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.

L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres. Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.

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