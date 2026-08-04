Rumeurs
Un jeu de chaises musicales entre Peyton Watson et Jonathan Kuminga ?
Minnesota cible aussi Jonathan Kuminga
Les Pelicans reviennent à la charge pour Bennedict Mathurin
DeMar DeRozan intéresse aussi les Cavaliers et les Nuggets

“Mission accomplie” : le vice-président des Knicks s’en va

Publié le 4/08/2026 à 8:51 Twitter Facebook

NBA – Vice-président de la franchise de New York, Gersson Rosas a rempli sa mission avec le titre remporté en juin dernier.

Après des passages à Houston, Dallas et Minnesota sur les deux dernières décennies, Gersson Rosas avait rejoint New York en février 2022, pour y devenir le conseiller de son ami Leon Rose, le président des Knicks. Il sortait d’une expérience courte et compliquée avec les Wolves et a attendu ensuite 18 mois avant de retrouver un vrai rôle, celui de vice-président.

Devenu le bras droit de Leon Rose à partir de septembre 2023, il va, avec lui, façonner l’équipe qui va remporter le titre en juin face aux Spurs, pour mettre fin à 53 ans de disette.

« Mission accomplie », écrit désormais Gersson Rosas (48 ans) dans un post sur Instagram, avec une photo en compagnie de Leon Rose et William « Worldwide Wes » Wesley, pour annoncer son départ des Knicks.

Les champions en titre vont donc devoir trouver un nouveau vice-président pour remplacer l’ancien bras droit de Daryl Morey aux Rockets.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Gersson Rosas (@gerssonrosas)

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes