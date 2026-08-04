“Mission accomplie” : le vice-président des Knicks s’en va

Après des passages à Houston, Dallas et Minnesota sur les deux dernières décennies, Gersson Rosas avait rejoint New York en février 2022, pour y devenir le conseiller de son ami Leon Rose, le président des Knicks. Il sortait d’une expérience courte et compliquée avec les Wolves et a attendu ensuite 18 mois avant de retrouver un vrai rôle, celui de vice-président.

Devenu le bras droit de Leon Rose à partir de septembre 2023, il va, avec lui, façonner l’équipe qui va remporter le titre en juin face aux Spurs, pour mettre fin à 53 ans de disette.

« Mission accomplie », écrit désormais Gersson Rosas (48 ans) dans un post sur Instagram, avec une photo en compagnie de Leon Rose et William « Worldwide Wes » Wesley, pour annoncer son départ des Knicks.

Les champions en titre vont donc devoir trouver un nouveau vice-président pour remplacer l’ancien bras droit de Daryl Morey aux Rockets.

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