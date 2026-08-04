La Harden Vol. 10 poursuit son rythme impressionnant en termes de nouveaux coloris. Après avoir sorti sa dernière version « Pink Lemonade », la suite arrive déjà avec cette Harden Vol. 10 « Northern Lights » pour « aurores boréales ». Son nom illustre ici le motif choisi pour habiller la tige, allant ici du bleu au vert turquoise. Les trois bandes apparaissent par ailleurs en vert au niveau du talon, tandis que la partie supérieure du modèle reste en noir.

Onzième coloris disponible en France, la Harden Vol.10 est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.

Notre avis sur la Harden Vol.10

Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.

A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.

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