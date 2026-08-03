Les Wings se reprennent en corrigeant le Sun

Il n’y a pas eu de miracle pour le Sun de Rachid Méziane, toujours privé de Brittney Griner, qui a subi la loi des Wings sur leur parquet. Dallas n’a presque pas eu à forcer son talent, à l’image du match discret de Paige Bueckers (6 points, 4 passes décisives), pour s’imposer assez largement, notamment après un troisième quart-temps à sens unique (24-8). Aux côtés du duo Ogunbowale-Shepard, à 15 points chacune, on retiendra la performance d’Azzi Fudd, auteure d’un 4/5 à 3-points (12 points).

Connecticut avait pourtant réussi à tenir la distance en première mi-temps, notamment grâce à Diamond Miller et au trio Lacan-Angloma-Nelson-Ododa (35-31). Malheureusement pour le Sun, au moment où Diamond Miller et Leïla Lacan ont commencé à trouver de l’adresse de loin, Azzi Fudd a répondu par deux tirs primés, reléguant finalement Connecticut à 11 longueurs à la pause (48-37).

Personne pour arrêter Arike Ogunbowale

C’est donc en troisième quart-temps que le match a définitivement basculé, avec Arike Ogunbowale en fer de lance, mais aussi de précieux relais de Jessica Shepard et Awak Kuier, jusqu’aux deux lancers francs d’Aziaha James qui ont porté l’écart à +27 en faveur des Texanes (72-45). Li Yueru s’est ensuite chargée d’alimenter la marque, tandis que le Sun a terminé sur une meilleure note, sans pression, à l’image des deux paniers à 3-points de Diamond Miller, du tir primé avec la faute de Giannia Kneepkens, puis de celui de Nell Angloma (83-63). Trop peu, bien sûr, pour empêcher Dallas de s’imposer presque sans forcer.

Pendant que Dallas continue de s’accrocher pour rester dans le bon wagon avant un déplacement à Washington, avec la 7e place en ligne de mire, Connecticut en est déjà à 23 revers en 30 matchs avant la réception de Phoenix vendredi.

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