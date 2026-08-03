Les Sparks s’imposent de justesse à Portland

Les Sparks ont pu pousser un gros ouf de soulagement après avoir enfin renoué avec la victoire, au terme d’une journée mouvementée marquée par le départ de Kelsey Plum vers Phoenix. Les Californiennes ont su répondre présentes pour s’imposer 106-101 sur le parquet de Portland, en s’appuyant sur une adresse à 3-points redoutable au retour des vestiaires et un duo Nneka Ogwumike – Dearica Hamby qui a fait bien des misères au secteur intérieur du Fire. Aux côtés de Bridget Carleton (24 points, 11 rebonds) et Megan DiLeo (19 points, 8 rebonds), Carla Leite a tenu son rang avec 21 points et 8 passes décisives.

Le Fire a payé le prix fort face à l’agressivité des Sparks en attaque. Emily Engstler a ainsi hérité d’une belle bosse au niveau de la pommette après avoir reçu un coup de coude de Cameron Brink, Karlie Samuelson a été projetée dans le décor après un gros drive de Rae Burrell, et Carla Leite a elle aussi reçu un coup sous l’œil. Mais la meneuse française a le cuir épais, et ses coéquipières aussi !

Portland a ainsi fait la course en tête en première mi-temps, porté par son duo Leite-Carleton, d’une grande efficacité, notamment à 3-points. Megan DiLeo a également apporté sa pierre à l’édifice, portant l’écart à +10 grâce à un tir primé inscrit au milieu du deuxième quart-temps (36-26). Le duo Hamby-Brink a toutefois réussi à ramener les Sparks dans la partie, jusqu’au dernier panier signé Rae Burrell juste avant la pause (49-43).

Les Sparks injouables derrière l’arc

Très vite, Los Angeles est revenu avec de meilleures intentions, et surtout beaucoup plus d’adresse, à l’image de la fin du troisième quart-temps, marquée par les deux paniers à 3-points de Nneka Ogwumike, ainsi que ceux d’Erica Wheeler et de Chance Gray, pour passer brièvement devant (69-72). Les Sparks ont poursuivi sur cette lancée avec deux nouveaux paniers extérieurs de Jihyun Park, puis un autre de Rae Burrell. Portland a tenu, notamment grâce à Carla Leite, précieuse au scoring comme à la création, avant de commencer à céder du terrain.

C’est encore à 3-points que Los Angeles a fait la différence, cette fois grâce à Ariel Atkins puis Erica Wheeler, auteure d’un tir en première intention en transition qui a fait très mal (87-93). Car malgré les deux paniers consécutifs de Teja Oblak et le 3-points de Megan DiLeo pour repasser brièvement devant (96-95), Portland a fini par craquer pour de bon, à la suite d’un dernier temps fort de Nneka Ogwumike : un 3-points dans le corner, une passe parfaite pour Dearica Hamby sous le cercle, puis deux lancers francs (98-102). Le 3-points miraculeux de Bridget Carleton à 20 secondes de la fin n’a pas suffi à faire trembler les Sparks, qui se sont finalement imposées 106-101 grâce au 4/4 d’Erica Wheeler sur la ligne des lancers francs pour assurer le succès jusqu’au bout.

C’est désormais Portland qui est dans le dur avec ce cinquième revers consécutif avant de recevoir le Tempo jeudi. Les Sparks, eux, seront attendus mercredi à Chicago.