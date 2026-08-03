L’Étoile Rouge de Belgrade et Nikola Vucevic prennent rendez-vous

Les clubs européens reprennent tout doucement les chemins de l’entraînement pour préparer la saison à venir. Dans les bureaux, c’est l’heure de dresser le bilan de l’intersaison écoulée, exercice auquel s’est livré Zeljko Drcelic, président de l’Étoile Rouge de Belgrade.

Ce dernier est notamment revenu sur une grosse opportunité, celle de faire revenir Nikola Vucevic en Europe. Celle-ci ne s’est pas concrétisée, le pivot international monténégrin ayant finalement choisi de poursuivre sa carrière en NBA, à Orlando, où il a déjà évolué de 2012 à 2021. Mais le dialogue a été lancé et la porte reste grande ouverte à l’avenir.

« Il y a eu des discussions. Tout d’abord, Nikola est une personne formidable, mais c’est aussi un grand supporter de l’Étoile Rouge. Ça ne signifie pas pour autant qu’il deviendra automatiquement un joueur de la Crvena Zvezda », a-t-il déclaré.

Rendez-vous l’été prochain ?

Zeljko Drcelic a ajouté que l’opération était bien avancée, mais n’avait pas abouti pour des raisons familiales plutôt que financières, Nikola Vucevic étant père de trois enfants (Filip, Matija, et Lazar) et marié depuis dix ans.

« C’est un père de famille qui vit aux États-Unis depuis plus de 20 ans, depuis ses années au lycée. De tels changements ne sont pas faciles, et dans son cas, l’argent n’était absolument pas un facteur déterminant », a-t-il souligné. « Nous avions conclu un accord à l’amiable selon lequel, s’il ne recevait pas d’offre de la NBA, il enfilerait le maillot de l’Étoile Rouge. Comme c’est un athlète d’élite qui continue à prendre soin de son corps et de sa carrière, il est clair que la porte n’est pas fermée ».

A noter que Nikola Vucevic n’a signé qu’un contrat d’un an avec le Magic, et se retrouvera à nouveau « free agent » à l’issue de la saison 2026-2027. Nul doute que l’Etoile Rouge se manifestera à nouveau à ce moment là.

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 BOS 16 21:08 43.9 34.0 78.9 1.6 5.1 6.6 2.0 1.9 0.4 1.0 0.6 9.7 2025-26 CHI 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 2.0 0.7 1.4 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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