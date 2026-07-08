Revenir à Orlando ? Une décision « facile » pour Nikola Vucevic

Kawhi Leonard ne sera pas le seul à revenir dans une ancienne franchise la saison prochaine, à Toronto en l’occurrence. Nikola Vucevic aussi, du côté d’Orlando, va retrouver une vieille connaissance. À Orlando, le pivot va revenir dans la franchise où il a passé le plus de temps en NBA : 591 matches et neuf saisons, soit la plus longue histoire de ses quinze années dans la ligue.

« Revenir fut une décision plutôt facile. Je suis heureux de pouvoir revenir dans la franchise où j’ai passé le plus de temps et où j’ai laissé une marque importante », explique l’ancien des Bulls et des Celtics, deux fois All-Star en Floride. Il parle ainsi d’un « endroit spécial » et de son impatience à créer de « nouveaux souvenirs ».

Mais comment le joueur de bientôt 36 ans, qu’il fêtera en octobre, a-t-il réussi à revenir en Floride ? « Le Magic savait que je voulais revenir et le timing a fonctionné. Mon agent m’a appelé, m’a dit qu’ils étaient intéressés. Il s’agissait alors de savoir quel serait mon rôle. Une fois qu’on avait trouvé, le reste est venu facilement », raconte le Monténégrin.

En plus de revenir dans un environnement familier, Nikola Vucevic retrouve également une équipe bien plus ambitieuse que celle quittée en 2021. En presque une décennie avec Orlando, il n’avait disputé les playoffs qu’à deux reprises, en 2019 et 2020, sans jamais dépasser le premier tour, avec deux défaites en cinq manches.

Va-t-il enfin aller loin en playoffs ?

Cette fois, Paolo Banchero et ses coéquipiers visent beaucoup plus haut. Même s’ils restent sur trois éliminations consécutives au premier tour, les Floridiens veulent s’installer parmi les meilleures équipes de la conférence Est.

« C’est une des raisons pour lesquelles je suis revenu : cette équipe a la possibilité de franchir un cap et d’aller loin en playoffs », assure Nikola Vucevic. « La conférence Est s’améliore et qui sait ce qu’il peut encore se passer d’ici le début de saison, mais j’aime nos chances. Je n’ai jamais pu passer le premier tour avec le Magic et si on peut le faire, ce serait incroyable. Ce serait une sacrée histoire pour moi. »

Une manière aussi de boucler la boucle et de finir sa carrière en beauté ? Vu son âge et son contrat signé avec Orlando, pour un an et 3.9 millions de dollars, l’ancien coéquipier d’Evan Fournier est forcément plus proche de la fin que du début.

« Je n’y pense pas vraiment », glisse-t-il pourtant sur une possible retraite. « J’espère que les choses vont bien se passer, que l’équipe va bien jouer, moi aussi, et que je vais pouvoir rester à Orlando pendant quelques années. Ce serait une belle manière de finir pour moi. Mais ce n’est pas vraiment dans mon esprit encore. »

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 BOS 16 21:08 43.9 34.0 78.9 1.6 5.1 6.6 2.0 1.9 0.4 1.0 0.6 9.7 2025-26 CHI 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 2.0 0.7 1.4 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.