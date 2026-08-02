Chet Holmgren : “C’est comme perdre un membre de sa famille”

Éliminé par les Spurs en finale de la Conférence Ouest, le Thunder repartira à la conquête du titre avec un effectif remanié. Un changement que Chet Holmgren a du mal à digérer après les départs de Luguentz Dort, Aaron Wiggins et Isaiah Joe.

Présent lors d’un événement caritatif de la USA Basketball Foundation en Californie, l’intérieur d’Oklahoma City a évoqué l’impact humain de ces transferts.

« C’est comme perdre un membre de sa famille », confie Holmgren. « C’est le fonctionnement de ce métier. Aucun effectif ne reste intact éternellement. Mais ça ne rend pas les choses moins difficiles quand on voit des coéquipiers partir. »

Au cours de l’intersaison, Luguentz Dort et Aaron Wiggins ont été envoyés à Atlanta dans deux échanges distincts, tandis qu’Isaiah Joe a rejoint Detroit.

Des mouvements principalement dictés par des considérations financières. En échange, le Thunder a récupéré sept choix de second tour de Draft et surtout dégagé suffisamment de marge salariale pour prolonger Isaiah Hartenstein avec un contrat de 75 millions de dollars sur trois ans.

Holmgren comprend cette logique, même si elle est difficile à accepter sur le plan personnel. « Je suis très heureux pour Lu et Aaron, et pour les opportunités qu’ils vont avoir à Atlanta. J’espère qu’ils y atteindront de nouveaux sommets. »

Malgré ces changements, le pivot de 24 ans garde une confiance totale envers le président Sam Presti, convaincu que le Thunder restera l’un des principaux candidats au titre.

« J’ai une confiance totale dans notre front office », assure-t-il avant d’évoquer ce titre perdu. « Nous avons appris la même leçon que l’année où nous avons été champions : gagner un titre est extrêmement difficile et rien n’est jamais garanti. On peut travailler autant qu’on veut et échouer malgré tout. L’important est d’accepter ce processus, sans garantie de résultat. Nous avons échoué cette année, mais cela ne change rien à notre façon de faire. »