Sydney Taylor se paie les Aces à la dernière seconde !

Le Sky a terminé la soirée au septième ciel après s’être offert le scalp du champion en titre au terme d’un final renversant ! C’est la quatrième victoire de suite à domicile pour Chicago et le plus prestigieux des quatre puisqu’il a fallu venir à bout des Aces d’une A’ja Wilson coriace (36 points, 12 rebonds), accompagnée par Jackie Young (18 points) et NaLyssa Smith (17 points).

En face, Sydney Taylor n’en finit plus de surprendre, par sa qualité de percussion, son adresse et son sang-froid dans le «money-time», qui a permis à Chicago de s’imposer sur le fil, un exercice dans lequel le Sky n’a pas brillé depuis le début de saison (6 revers concédés par une possession d’écart).

Malmené pendant trois quart-temps (55-65), Chicago a cette fois réussi à s’accrocher, s’appuyant sur une Sydney Taylor en mission, à l’image de sa séquence à 7 points de suite conclue par un 3-points pour relancer le suspense (65-68). A son tour, A’ja Wilson a multiplié les bons choix pour maintenir Las Vegas en tête, au lancer, près du cercle et à mi-distance (74-78).

A’ja Wilson a tout tenté

Natasha Cloud a apporté sa contribution, arrachant un 2+1 avant de servir Elizabeth Williams afin de faire passer le Sky en tête (79-78). Et si cette fois c’était la bonne ? Chelsea Gray et surtout A’ja Wilson ont bien essayé de tirer les Aces d’affaire, la MVP de la saison dernière feintant le «hand-off» pour mieux finir au drive main gauche devant Kamilla Cardoso pour porter la marque à 83-81 en faveur de Las Vegas.

Mais avec 3.2 secondes restants sur l’horloge, Chicago a réussi à mettre un système en place pour servir Sydney Taylor, qui a saisi sa chance en claquant le 3-points de la victoire, à une seconde la fin ! Une semaine après avoir scellé son record perso à 31 points face au Liberty, la rookie termine à 29 points, mais avec la victoire cette fois !

Chicago enchaînera face Phoenix lundi soir, toujours à domicile, tandis que les Aces seront attendues à Atlanta dans le même temps.