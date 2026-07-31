Kamilla Cardoso prend feu en 4e quart-temps pour renverser le Sun

Mené de 14 points en première mi-temps, le Sky a renversé le Sun (94-88) grâce à une immense fin de match de Kamilla Cardoso. La pivot brésilienne a inscrit 18 de ses 26 points dans le seul quatrième quart-temps !

Pour ce match de reprise après le All-Star Break, tout avait pourtant bien commencé pour les joueuses de Rachid Meziane. Emmené par une Aneesah Morrow très efficace près du cercle et une Olivia Nelson-Ododa omniprésente des deux côtés du terrain, le Sun prend progressivement l’ascendant sur Chicago.

Les visiteuses comptent ainsi jusqu’à 14 points d’avance (49-35) en fin de première mi-temps, profitant également des problèmes de fautes de Kamilla Cardoso, rapidement contrainte de rejoindre le banc.

En face, le Sky reste au contact grâce à Sydney Taylor et Natasha Cloud, sans parvenir à véritablement installer son jeu. Chicago grignote néanmoins progressivement son retard au retour des vestiaires. Le grand retour de DiJonai Carrington, qui dispute son premier match de la saison après avoir manqué les 27 premières rencontres en raison d’une entorse au pied, apporte également de l’énergie au Sky.

Le Connecticut conserve encore cinq longueurs d’avance à l’entrée du dernier quart-temps (66-61), mais Chicago finit par recoller. À moins de cinq minutes de la fin, Leïla Lacan attaque le cercle et égalise à 76-76, lançant un « money time » qui s’annonce irrespirable.

Le show Cardoso

La réponse de Kamilla Cardoso est immédiate. Seize secondes après le panier de la Française, la Brésilienne redonne l’avantage au Sky sous le cercle et lance un 11-2 décisif.

Devenue impossible à contenir, la pivot enchaîne les paniers dans la raquette et les passages sur la ligne des lancers-francs. À elle seule, elle inscrit 18 points dans le quatrième quart-temps pour faire totalement basculer la rencontre.

Malgré seulement 21 minutes passées sur le parquet en raison de ses fautes, Kamilla Cardoso termine avec 26 points à 8/12 au tir et 10/11 aux lancers-francs.

Sydney Taylor ajoute 14 points et 6 passes décisives, Natasha Cloud inscrit 11 points, tandis que DiJonai Carrington réussit des débuts encourageants avec 9 points en 16 minutes.

En face, Aneesah Morrow compile 21 points, Olivia Nelson-Ododa signe un match très complet avec 16 points, 11 rebonds, 4 interceptions et 3 contres, tandis que Leila Lacan apporte 12 points et 6 passes décisives. Insuffisant pour empêcher une quatrième défaite consécutive du Connecticut.