Le retour de Dominique Malonga ne stoppe pas la série noire du Storm

Atlanta a signé une cinquième victoire consécutive en dominant Seattle (98-89), grâce à un nouveau double-double d’Angel Reese. Le Storm, plombé par un nouveau mauvais départ, enchaîne une huitième défaite de rang malgré les efforts de Dominique Malonga.

Comme lors de plusieurs de ses récentes sorties, le Storm démarre la rencontre avec un sérieux handicap. Les joueuses de Sonia Raman multiplient les pertes de balle : 10 ballons perdus pour seulement 5 paniers inscrits dans le premier quart-temps. Atlanta en profite immédiatement, transforme ces erreurs en 10 points et s’échappe à 27-15. A la pause, le Dream contrôle toujours les débats (47-33).

Magbegor entretient l’espoir

Au retour des vestiaires, les locales poussent encore un peu plus leur avantage et prennent jusqu’à 17 points d’avance. Seattle réagit toutefois progressivement. Un tir à 3-points de la rookie Awa Fam ramène le Storm à 71-66 au début du quatrième quart-temps, laissant entrevoir une possible remontée.

Le Dream ne laisse pourtant pas le doute s’installer. Portées par Angel Reese, Naz Hillmon et Allisha Gray, les joueuses d’Atlanta répondent par un 16-8, reprenant rapidement treize longueurs d’avance (87-74) à moins de quatre minutes de la fin.

Sortie du banc avec un masque de protection après sa fracture du nez, Ezi Magbegor apporte également un vrai souffle en inscrivant 8 de ses 12 points dans les quatre dernières minutes. Le Storm revient ainsi à 92-88 à 43 secondes de la sirène.

Mais Atlanta ne tremble pas. Allisha Gray convertit deux des six derniers lancers convertis par le Dream pour définitivement sécuriser la victoire (98-89).

Une saison à oublier pour Seattle

Reese termine une nouvelle fois en double-double avec 21 points et 13 rebonds, le 19e de sa saison. La jeune intérieure établit également un nouveau record de franchise en captant son 137e rebond offensif de la saison, dépassant le record de Brionna Jones.

De retour après avoir manqué un match en raison d’une blessure au dos, Dominique Malonga signe aussi un double-double avec 16 points et 13 rebonds, son huitième de la saison.

Mais avec 20 pertes de balle et une nouvelle entame manquée, le Storm concède une huitième défaite consécutive, égalant la troisième plus longue série noire de l’histoire de la franchise. Les playoffs s’éloignent avec une 25e défaite en 31 matches !