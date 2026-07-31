Ja Morant parti, Scotty Pippen Jr. et les Grizzlies sont prêts à surprendre

Il a été l’un des grands absents chez les Grizzlies la saison dernière. Miné par une gêne au gros orteil de son pied droit, qui l’a contraint à être opéré en mars, Scotty Pippen Jr. n’a pu disputer que dix rencontres l’an passé.

« Je me sens bien. J’ai consacré tout l’été à ma récupération et à ma rééducation, et je me sens en pleine forme, en bonne santé et prêt pour la saison prochaine. Je suis donc impatient », affiche-t-il aujourd’hui depuis les Philippines, dans le cadre d’une visite promotionnelle.

Le joueur de 25 ans s’apprête à retrouver une formation du Tennessee qui a beaucoup évolué ces derniers mois. Le transfert de Jaren Jackson Jr. vers le Jazz en février dernier était un premier pas vers une reconstruction de plus grande ampleur poursuivie cet été.

Exit Ja Morant envoyé à Portland, Santi Aldama à Dallas ou encore Kentavious Caldwell-Pope, parti rejoindre LeBron James à Philadelphie. « Notre équipe va être vraiment excitante cette année. Je pense que beaucoup de personnes nous sous-estiment », juge Scotty Pippen Jr. malgré ces départs.

Beaucoup de joueurs affamés

Ce dernier estime que Memphis dispose de « beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs affamés qui sont prêts à travailler dur et à essayer de surprendre beaucoup de monde cette saison ». Il pense sans doute à la paire d’intérieurs, Cameron Boozer et Zach Edey, avec laquelle les Grizzlies veulent jouer une partie de leur avenir.

Mais le meneur de jeu, qui va faire équipe sur les lignes arrières avec un autre absent de l’an dernier, Ty Jerome, entend lui aussi récupérer sa part du gâteau.

« À l’université, j’étais capable de beaucoup plus scorer que ce que je fais en NBA. Cette année, il y avait Ja et d’autres joueurs qui prenaient beaucoup de responsabilités. Donc il s’agit pour moi de développer davantage mon jeu offensif », vise-t-il.

Le joueur sorti de Vanderbilt, où il avait tourné à plus de 20 points ses deux dernières saisons, a déjà montré de bonnes dispositions offensives à Memphis. En une centaine d’apparitions avec les Grizzlies, étalées sur trois exercices, le meneur tourne à 10 points de moyenne, à 48% aux tirs dont 39% de loin en 21 minutes.

« La saison dernière, j’ai eu le sentiment d’avoir été privé de ma chance parce que je n’ai pas pu jouer. Et la saison d’avant, je pense avoir bien terminé l’année. Il faut donc continuer à construire sur cette base, aborder cette saison dans la continuité, gagner des matches et continuer à surprendre beaucoup de monde », conclut-il.

Scotty Pippen Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 6 5:20 33.3 33.3 55.6 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 2.3 2023-24 MEM 21 25:06 49.3 41.7 74.5 1.0 2.1 3.2 4.7 2.9 1.7 2.7 0.5 12.9 2024-25 MEM 79 21:18 48.0 39.7 71.3 0.8 2.5 3.3 4.4 2.6 1.3 1.7 0.4 9.9 2025-26 MEM 10 21:12 44.8 31.3 78.3 0.8 1.4 2.2 4.7 3.1 1.9 2.7 0.4 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.