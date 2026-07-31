Devin Booker a souvent mis à l’honneur l’Arizona et sa franchise de Phoenix où il évolue depuis onze ans, pour habiller ses deux premières chaussures signature. L’arrière scoreur des Suns n’oublie pas pour autant ses racines du Michigan. Né à Grand Rapids, à deux heures de route de Detroit, Devin Booker a également grandi en tant que fan de l’équipe de baseball des Detroit Tigers.

La franchise de MLB se retrouve donc mise en avant sur deux coloris de la Nike Book 2 d’ici la fin d’année 2026 : un « Tiger Camo », et ce plus classique « Detroit Tigers », reprenant le même bleu marine de la formation des Tigers pour habiller sa tige, sa semelle, et faire briller le « swoosh latéral ». Le logo des Tigers apparaît au niveau du talon.

Pour rappel, on retrouve une semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0, comme sur la Nike Book 1, avec une unité Zoom qui passe du talon à l’avant du pied. Devin Booker a également déclaré vouloir se sentir « plus proche du sol » avec cette Book 2 qui est également un peu plus légère.

Initialement prévue pour mercredi prochain, la Nike Book 2 « Detroit Tigers » est annoncée pour le 6 août sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.