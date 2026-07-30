Kawhi Leonard, copropriétaire resté secret d’un club de football

L’enquête autour de Kawhi Leonard et des Clippers vient de s’enrichir d’un nouvel élément troublant.

Dans le dernier épisode de « Pablo Torre Finds Out », le propriétaire du Rhode Island FC, Brett Johnson, confirme que l’ailier, son oncle Dennis Robertson et son ancien agent Mitch Frankle sont en effet tous les trois des investisseurs minoritaires du club de football.

Une information qui n’avait jusque-là jamais été rendue publique. « Kawhi Leonard est un ami, et son oncle et son agent sont de petits investisseurs », reconnaît Brett Johnson. Un silence d’autant plus étonnant que la formation de deuxième division américaine avait communiqué sur l’arrivée de Daniel Theis dans son groupe de propriétaires.

Deux sociétés créées juste avant sa prolongation

Pablo Torre s’est intéressé à deux sociétés enregistrées par Kawhi Leonard le 2 janvier 2024 : KL2 RIFC LLC et KL2 RIFC Real Estate LLC. Huit jours après, le double MVP des Finals prolongeait aux Clippers pour trois ans et 152 millions de dollars, en renonçant à environ 8,6 millions par rapport au maximum auquel il pouvait prétendre.

Cette proximité chronologique interpelle, alors que la NBA enquête déjà sur les relations financières entre l’entourage du joueur, les Clippers et Aspiration, ancien sponsor maillot de la franchise.

Aucun lien financier direct entre les Clippers, Steve Ballmer et l’investissement dans le Rhode Island FC n’est toutefois formellement établi. Le montant versé, la valeur des parts et les éventuels droits accordés restent inconnus. Pablo Torre ignore également si cette participation fait partie des éléments étudiés par la ligue.

Elle ajoute néanmoins une nouvelle zone d’ombre à un dossier qui traîne sérieusement en longueur. Brett Johnson assure que Kawhi Leonard voulait investir dans l’immobilier et le logement social autour du nouveau stade de l’équipe, alors qu’aucune des centaines d’habitations promises dans le projet n’a encore été construite.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.